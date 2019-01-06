Sadece İnönü soyadına sarılmak yetmez. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun terbiyesizliğine İsmet İnönü gibi cevap vermek de lazım.
“Türkler, Suriye’de Kürtleri katlediyormuş” öyle mi?
Niye susuyor CHP yönetimi?
Johnson mektubu karşısında İsmet İnönü sustu mu?
***
Sadece İmamoğlu soyadına sığınmak yetmez.
Sütçü İmam refleksi göstermek de lazım.
Sadece bir milliyetçi’yi Ankara adayı yapmak yetmez. Pompeo’nun karşısına bir milliyetçi gibi dikilmek de lazım.
Niye susuyor CHP yönetimi?
Pompeo doğru mu söylüyor?
***
Bizim Dışişleri sözcüsü’nden başka kimseyi ilgilendirmiyor mu bu? Yazıyı yazdığım şu saate kadar öbür partilerden de tık yok.
Halbuki Türkiye ayağa kalkmalıydı.
Siyasetiyle, iş âlemiyle, medyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sanat camiasıyla, velhasıl bütün hatlarıyla ortak bir tavır sergilenmeliydi.
Dikkatinizi çekerim. Pompeo bu lafı, Trump’la yaptığı toplantıdan sonra söylüyor. “Türklerin Kürtleri katletmelerini önlemek istiyoruz” diyor.
***
Efendim “versin cevabını hükümet.”
Yoo, hükümet yetmez.
Burada vahdet lazım.
En çok da bize muhalefet lazım.
Asıl şimdi lazım.
Aile soyadları oy getirecekse yine getirsin. İtirazımız yok. Bir ülkücü size ne verecekse yine versin.
Ama onlardan aldığınızı milletten esirgemeyin, ne olur, şu karacahil Pompeo’ya bir ağzının payını verin.
Verin ki soyadlarımız size helâl olsun.
Neredesiniz?
Sadece İnönü soyadına sarılmak yetmez. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun terbiyesizliğine İsmet İnönü gibi cevap vermek de lazım.
“Türkler, Suriye’de Kürtleri katlediyormuş” öyle mi?
Niye susuyor CHP yönetimi?
Johnson mektubu karşısında İsmet İnönü sustu mu?
***
Sadece İmamoğlu soyadına sığınmak yetmez.
Sütçü İmam refleksi göstermek de lazım.
Sadece bir milliyetçi’yi Ankara adayı yapmak yetmez. Pompeo’nun karşısına bir milliyetçi gibi dikilmek de lazım.
Niye susuyor CHP yönetimi?
Pompeo doğru mu söylüyor?
***
Bizim Dışişleri sözcüsü’nden başka kimseyi ilgilendirmiyor mu bu? Yazıyı yazdığım şu saate kadar öbür partilerden de tık yok.
Halbuki Türkiye ayağa kalkmalıydı.
Siyasetiyle, iş âlemiyle, medyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sanat camiasıyla, velhasıl bütün hatlarıyla ortak bir tavır sergilenmeliydi.
Dikkatinizi çekerim. Pompeo bu lafı, Trump’la yaptığı toplantıdan sonra söylüyor. “Türklerin Kürtleri katletmelerini önlemek istiyoruz” diyor.
***
Efendim “versin cevabını hükümet.”
Yoo, hükümet yetmez.
Burada vahdet lazım.
En çok da bize muhalefet lazım.
Asıl şimdi lazım.
Aile soyadları oy getirecekse yine getirsin. İtirazımız yok. Bir ülkücü size ne verecekse yine versin.
Ama onlardan aldığınızı milletten esirgemeyin, ne olur, şu karacahil Pompeo’ya bir ağzının payını verin.
Verin ki soyadlarımız size helâl olsun.