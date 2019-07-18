Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Ne zahmet...
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne zahmet...

18 Temmuz 2019

Siyasi ayak aranıyor.

Halbuki mesele ayak değil.

Kafa, kafa.

O kafa hiç değişmemişse, orada hâlâ öylece duruyorsa FETÖ’nün ayak takımı’nı arayıp bulsan da ne fayda?

***

Öyleleri var ki, 15 Temmuz darbesine -güya- bulaşmadılar ama darbecilerden daha büyük tahribat yaptılar ve yapıyorlar.

Bunlar FETÖ’cü de değil, haşa...

Ama hedef aynı olduğu için adeta kutsal ittifak halindeler.

Sırtlarında küfe de yok.

- Salla gitsin.

***

Bu kafa orada dururken siz hangi ayaktan bahsediyorsunuz?

Bırakın çömezleri.

Siz önce Deniz Baykal’a kimlerin kumpas kurduğunu bulun.

Hiç merak etmiyor musunuz? 9 yıl oldu. Her partiden yüzlerce milletvekili geldi geçti. Niçin bu işin peşine düşmediniz ve hâlâ düşmüyorsunuz?

Baykal’ın tasfiyesi, siyasi hayatımızın en mühim olaylarından biridir.

***

Faillerini bulup çıkarmak şöyle dursun, gündemde bile tutulmadı o hadise...

Kimse tırnağını oynatmadı... Herkes Baykal’ın terbiyesine sığınıp kenara çekildi.

Halbuki o esrar perdesi bir aralansa, sırf ayak değil, belki kafa göz kulak, hepsi çıkar ortaya.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Kavala’nın tutukluluğuSedat ERGİNAnayasa Mahkemesi Başkanı ve Kavala’nın tutukluluğu18.07.2019
Dolunay sabahı… “Üzerime gelmeyin çocuklar”Aygül AydınDolunay sabahı… “Üzerime gelmeyin çocuklar!”18.07.2019
Hep kendimden büyük kişilere ilgi duyuyorumGüzin AblaHep kendimden büyük kişilere ilgi duyuyorum18.07.2019
Kelebek akımı FaceApp’in gölgesinde kaldıÖmür GEDİKKelebek akımı FaceApp’in gölgesinde kaldı18.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.