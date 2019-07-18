Halbuki mesele ayak değil.
Kafa, kafa.
O kafa hiç değişmemişse, orada hâlâ öylece duruyorsa FETÖ’nün ayak takımı’nı arayıp bulsan da ne fayda?
***
Öyleleri var ki, 15 Temmuz darbesine -güya- bulaşmadılar ama darbecilerden daha büyük tahribat yaptılar ve yapıyorlar.
Bunlar FETÖ’cü de değil, haşa...
Ama hedef aynı olduğu için adeta kutsal ittifak halindeler.
Sırtlarında küfe de yok.
- Salla gitsin.
***
Bu kafa orada dururken siz hangi ayaktan bahsediyorsunuz?
Bırakın çömezleri.
Siz önce Deniz Baykal’a kimlerin kumpas kurduğunu bulun.
Hiç merak etmiyor musunuz? 9 yıl oldu. Her partiden yüzlerce milletvekili geldi geçti. Niçin bu işin peşine düşmediniz ve hâlâ düşmüyorsunuz?
Baykal’ın tasfiyesi, siyasi hayatımızın en mühim olaylarından biridir.
***
Faillerini bulup çıkarmak şöyle dursun, gündemde bile tutulmadı o hadise...
Kimse tırnağını oynatmadı... Herkes Baykal’ın terbiyesine sığınıp kenara çekildi.
Halbuki o esrar perdesi bir aralansa, sırf ayak değil, belki kafa göz kulak, hepsi çıkar ortaya.
Ne zahmet...
Siyasi ayak aranıyor.
Halbuki mesele ayak değil.
Kafa, kafa.
O kafa hiç değişmemişse, orada hâlâ öylece duruyorsa FETÖ’nün ayak takımı’nı arayıp bulsan da ne fayda?
***
Öyleleri var ki, 15 Temmuz darbesine -güya- bulaşmadılar ama darbecilerden daha büyük tahribat yaptılar ve yapıyorlar.
Bunlar FETÖ’cü de değil, haşa...
Ama hedef aynı olduğu için adeta kutsal ittifak halindeler.
Sırtlarında küfe de yok.
- Salla gitsin.
***
Bu kafa orada dururken siz hangi ayaktan bahsediyorsunuz?
Bırakın çömezleri.
Siz önce Deniz Baykal’a kimlerin kumpas kurduğunu bulun.
Hiç merak etmiyor musunuz? 9 yıl oldu. Her partiden yüzlerce milletvekili geldi geçti. Niçin bu işin peşine düşmediniz ve hâlâ düşmüyorsunuz?
Baykal’ın tasfiyesi, siyasi hayatımızın en mühim olaylarından biridir.
***
Faillerini bulup çıkarmak şöyle dursun, gündemde bile tutulmadı o hadise...
Kimse tırnağını oynatmadı... Herkes Baykal’ın terbiyesine sığınıp kenara çekildi.
Halbuki o esrar perdesi bir aralansa, sırf ayak değil, belki kafa göz kulak, hepsi çıkar ortaya.