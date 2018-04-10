Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Ne tuhaf
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne tuhaf

10 Nisan 2018

Bir millete “demokrasi mi istersin, yoksa dikta mı” diye sormaktan daha ayıp bir şey olamaz.

Zaten zannetmem ki dünyada hiçbir millete böyle bir sual sorulmuş olsun.

***

Geldi, o da bizi buldu.

Duydunuz mu?

Türkiye niçin seçime gidiyormuş?

Demokrasi ile dikta arasında bir tercih yapmak için.

Bir millete bundan daha büyük hakaret olamaz.

***

Haydi bakalım anketçiler... Başlayın araştırmalara... Çıkın sokağa, sorun vatandaşa:

-Bugün seçim olsa nereye oy vereceksin. Demokrasiye mi, diktaya mı?

Aynı şekilde...

Haydi bakalım siyasi partiler... Siz de çıkın meydanlara...

Sorun kalabalıklara.

Ve ağzınızın payını alın:

-Ne biçim soru bu?

***

İki blok var.

Referandum sonuçlarını ölçü alırsak diyelim ki, fifti fifti.

Anlamı nedir?

-Türkiye’nin yarısı demokrasi istiyor, diğer yarısı dikta istiyor, öyle mi?

Karşıdan iki kişi geliyor, biri demokrat diğeri faşist... Ama hangisi? Yanlarına gidip bir sorun da ağzınızın payını alın.

Bu milleti dilediği gibi kategorize edenler sık sık görülmüştür ama bu kadar sorumsuzca ve pervasızca olanına ilk defa rastlıyoruz.

 

Kırmızı çizgi

Ortadoğu’da... Katliam serbest.

İstediğiniz sayıda insan öldürebilirsiniz. Kadın erkek, genç ihtiyar, çoluk çocuk.

Soykırım bile serbest.

-Lakin kimyasal kullanmak yasak.

Nasıl mantık?

Bu mudur musaır medeniyet?

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri