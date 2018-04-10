Bir millete “demokrasi mi istersin, yoksa dikta mı” diye sormaktan daha ayıp bir şey olamaz.

Zaten zannetmem ki dünyada hiçbir millete böyle bir sual sorulmuş olsun.

***

Geldi, o da bizi buldu.

Duydunuz mu?

Türkiye niçin seçime gidiyormuş?

Demokrasi ile dikta arasında bir tercih yapmak için.

Bir millete bundan daha büyük hakaret olamaz.

***

Haydi bakalım anketçiler... Başlayın araştırmalara... Çıkın sokağa, sorun vatandaşa:

- Bugün seçim olsa nereye oy vereceksin. Demokrasiye mi, diktaya mı?

Aynı şekilde...

Haydi bakalım siyasi partiler... Siz de çıkın meydanlara...

Sorun kalabalıklara.

Ve ağzınızın payını alın:

- Ne biçim soru bu?

***

İki blok var.

Referandum sonuçlarını ölçü alırsak diyelim ki, fifti fifti.

Anlamı nedir?

- Türkiye’nin yarısı demokrasi istiyor, diğer yarısı dikta istiyor, öyle mi?

Karşıdan iki kişi geliyor, biri demokrat diğeri faşist... Ama hangisi? Yanlarına gidip bir sorun da ağzınızın payını alın.

Bu milleti dilediği gibi kategorize edenler sık sık görülmüştür ama bu kadar sorumsuzca ve pervasızca olanına ilk defa rastlıyoruz.

Kırmızı çizgi

Ortadoğu’da... Katliam serbest.

İstediğiniz sayıda insan öldürebilirsiniz. Kadın erkek, genç ihtiyar, çoluk çocuk.

Soykırım bile serbest.

- Lakin kimyasal kullanmak yasak.

Nasıl mantık?

Bu mudur musaır medeniyet?