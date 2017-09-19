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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne tevazu

19 Eylül 2017

Sosyal Demokrat Schulz, Almanya’daki kamuoyu yoklamalarında, yüzde 22-23 gözüküyor.

Çeyrek porsiyon bile değil.

Yazık.

***

Kendi ülkesinde, halkın yüzde 78’i ona karşı ama o, yine de iktidara talip.

Hak veriyorum.

Hem sosyal hem demokrat olmadığı halde, bir sosyal demokrat kişiliğe bürünmek, kolay mıdır?

Kaldı ki, üstün meziyetlerini göstermeyip saklamayı çok iyi biliyor Schulz... Bu sebeple, ne çapta bir adam olduğunu kimse öğrenemiyor.

Öyle tevazu sahibi ki, entelektüel tarafını asla belli etmiyor. Zaten gerek de olmuyor.

***

Alman halkının ancak yüzde 22’si onu keşfedebilmiştir.

Türkiye’deki hayranları da olmasa, seçime boynu bükük katılacak.

Buna rağmen inancını kaybetmiyor. “Tayyip Erdoğan’ın karşısında diz çökmem” diyor.

Der.

Çünkü o, sandıkta Merkel’le değil, Erdoğan’la yarışacağını zannediyor.

Herhalde onu öyle kandırdılar.

Ne yapsın?

Saf ve temiz bir adam.

-Etrafı kötü.

 

TEOG

Hani, Osmanlı’da bir Maarif Nazırı vardı ya...

Onun kadar rahmetle anılan bir Maarifçi tanımıyorum.

Bakın.

Yine rahmet istedi.

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