Bay Bolton ve vokalistleri...
Aynı şarkıyı söylemekten vazgeçip biraz da “yeni şeyler” söylediler mi acaba?
Sahiden acınacak haldeler.
“Kürt” denince ne anlıyorlar?
PKK - YPG - PYD...
Anladıkları bu.
- Yahu onlar Kürt değil, terörist.. Onlar, neyin nesi olduğu bilinmeyen, kökeni ve cibiliyeti meçhûl, bir katiller sürüsü.
Boşuna anlatıyoruz.
Cahil Amerikalı,
PKK - YPG’den bahsederken hâlâ “Kürtler” diyor ve milyonlarca Kürt’e hakaret ediyor.
Ama farkında değil...
Teröriste terörist deme alışkanlığı da yok.
Efendim, ABD’nin Suriye’den çekilmesi için, bazı şartları varmış ama geveleyip durdular.
- İster çekilin,
ister çekilmeyin.
Çekilin diyen biz değiliz. Çekiliyoruz diyen kendileri. Hatta 100 gün içinde diye süre veren de kendileri.
Sonra vazgeçen...
Yine kendileri.
Ne taktik ama...
Trump dahil, hepsi birden çocuk kandırıyorlar.
Akıllarısıra Mehmetçik’i oyalayacaklar.
Malûm, Fırat’ın doğusu.
Fakaaat... Bir ihtimal...
Suriye’den çekilmek, Amerika için bir yenilgi izlenimi getirir diye düşünüp vazgeçmiş olabilirler... Mümkündür.
Lakin orada kalırlarsa,
asıl yenilgiyi o zaman yaşamayacakları ne malum? Yenilgi, ille de teslim olmak değildir ki...
Nitekim çekilmedikleri Irak’ta ne oldu? Çekilmedikleri Afganistan’da ne oldu?
En hafif tabiriyle sonuç
birer fiyasko değil mi?
Ne olmuş oldu?
Bay Bolton ve vokalistleri...
Aynı şarkıyı söylemekten vazgeçip biraz da “yeni şeyler” söylediler mi acaba?
Sahiden acınacak haldeler.
“Kürt” denince ne anlıyorlar?
PKK - YPG - PYD...
Anladıkları bu.
- Yahu onlar Kürt değil, terörist.. Onlar, neyin nesi olduğu bilinmeyen, kökeni ve cibiliyeti meçhûl, bir katiller sürüsü.
Boşuna anlatıyoruz.
Cahil Amerikalı,
PKK - YPG’den bahsederken hâlâ “Kürtler” diyor ve milyonlarca Kürt’e hakaret ediyor.
Ama farkında değil...
Teröriste terörist deme alışkanlığı da yok.
Efendim, ABD’nin Suriye’den çekilmesi için, bazı şartları varmış ama geveleyip durdular.
- İster çekilin,
ister çekilmeyin.
Çekilin diyen biz değiliz. Çekiliyoruz diyen kendileri. Hatta 100 gün içinde diye süre veren de kendileri.
Sonra vazgeçen...
Yine kendileri.
Ne taktik ama...
Trump dahil, hepsi birden çocuk kandırıyorlar.
Akıllarısıra Mehmetçik’i oyalayacaklar.
Malûm, Fırat’ın doğusu.
Fakaaat... Bir ihtimal...
Suriye’den çekilmek, Amerika için bir yenilgi izlenimi getirir diye düşünüp vazgeçmiş olabilirler... Mümkündür.
Lakin orada kalırlarsa,
asıl yenilgiyi o zaman yaşamayacakları ne malum? Yenilgi, ille de teslim olmak değildir ki...
Nitekim çekilmedikleri Irak’ta ne oldu? Çekilmedikleri Afganistan’da ne oldu?
En hafif tabiriyle sonuç
birer fiyasko değil mi?