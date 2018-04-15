Ne olacaktı ki?

İyi mi oldu, kötü mü?

Yine ikiye bölündük. Bir tarafta onaylayanlar, öbür tarafta onaylamayanlar.

Hayır, öyle değil.

Doğrusuna eğrisine bakmadan... eldeki tek ölçü:

- Erdoğan’ın onaylayıp onaylamadığı...

Millet ona göre pozisyon almakta.

***

Trump çocuk gibi.

Nasıl şaşırtmaca verdi:

Vurabiliriz/Vurmayabiliriz.

Ne taktik ama...

Hem de mübarek Kandil gününde.

***

Bu işe Fransız Macron çok sevinmiştir. En az Trump kadar onun da kendi kamuoyunda soluk almaya ihtiyacı vardı.

Fakat Merkel ne akıllılık etti, gördünüz mü?

- Suriye bataklığına girmem deyip, kesti attı.

***

Ortadoğu topraklarına bahşedilen yeraltı hazineleri, aslında yerli halkların katliamına neden oluyor... Kan ve gözyaşı durmuyor. “Sahaya inmek” deyince, buyurun hep ortadığu topraklarına... Gelin paylaşın.

Ganimet değil sanki bombalı tuzak.

Yahu bu petrol ve doğalgaz, hiç bitmez mi? Hiç tükenmez mi? Bir gün elbet biter, tükenir. Ama o vakte kadar da acaba bölgede tek canlı kalır mı?