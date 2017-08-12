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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne lüzum var

12 Ağustos 2017

Yırtık ve pişkin bir şekilde, duruşmaları zaten sulandırıyorlar.

Bu yetmiyor, siyasi iktidar da her gün bağırıyor:

-En ağır cezalara çarptırılacaklar.

Ona ne şüphe.

Fakat siyasi iktidar böyle konuştukça, öbür taraf hemen başlıyor:

-Vay, Yargı’ya baskı.

-Vay, Yargı’ya talimat.

***

Zannedersiniz ki 15 Temmuz diye bir girişim olmadı.

Biz rüya gördük.

Akıncı Üssü’nde o akşam maskeli balo vardı.

İstanbul’da, kendine subay süsü verenler, mehtabı seyretmek için köprünün üzerinde toplanmıştı. Uçaklar, tanklar birer aksesuardı.

Tiyatro oynanıyordu.

249 kişi de rol icabı intihar etti.

Aynı tiyatro, şimdi mahkeme salonlarında oynanıyor.

***

Hakim ve savcıların sabrına bravo.

Onların bu sabrı, elbette ki suçu olanlara beraat falan getirmeyecektir,

adalet tıkır tıkır işleyecektir.

Ama siyasi iktidar lütfen konuşmasın.

 

METNİN TAMAMI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın demecinden dün yaptığım alıntı, eksik kalmış olabilir. Tamamlayalım.

Bir cümleyi cımbızla çekip alma huyum yoktur. Alman Focus Dergisi’nde çıkan röportajla ilgili olarak sorulan bir soru üzerine, Tezcan’ın verdiği cevabı, tam metniyle tekrar yayınlıyorum. (Bir haksızlığa meydan vermemek için...)

 

“Sayın Genel Başkanımızın söyledikleri çok açıktır. Türkiye’yi dışarıya şikayet etmeye dönük bir beyanatı yoktur. Siz adaleti, hukuku yok ederseniz, ülke içerisinde Ana Muhalefet Genel Başkanı da bunları söyleyecektir.

Dergi, kendi yorumunu katarak bir yayın yaptı. Onu da derhal düzelttik. Türkiye’yi yabancı ülkelere şikayet etme diye bir tecrübe arıyorlarsa, o tecrübeyi bizde bulamazlar.”

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