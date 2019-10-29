Cumhuriyet bizim kara sevdamız.
Onu kimse patentine alamaz. Hepimize yetecek kadar zengin ve saygındır. Vatan toprağı kadar aziz ve kutsal...
96 yaşındadır ama 10. Yıl Marşı kadar coşkulu ve şen, Harbiye Marşı kadar muhteşem.
Böyle bir günde, komşu ülkelerdeki
o kapkara rejimlere bakarak, Atatürk’e minnet borcumuzu bir daha hatırlayalım.
Laik Cumhuriyet’e bizi kavuşturduğu için.
***
- Laik Cumhuriyet.
- Demokratik Hukuk Devleti.
- Hem de sosyal.
Bu vasıflarını belki eksik bulabilirsiniz. Laikliğini belki yetersiz, demokratlığını belki özensiz, hukukunu belki tutarsız bulabilirsiniz.
Ama nerelerden geçip geldiğimizi, ne badireler atlattığımızı, halen de nelerle boğuştuğumuzu bir düşünün: Başka millet olsaydı, bizim başımıza gelenlerin bir tanesine bile katlanamazdı.
- Bayrak asın.
Edirne’den Kars’a kadar bayrak.
Bugün ne güzel bir gün.
Ne güzel bir gün
Cumhuriyet bizim kara sevdamız.
Onu kimse patentine alamaz. Hepimize yetecek kadar zengin ve saygındır. Vatan toprağı kadar aziz ve kutsal...
96 yaşındadır ama 10. Yıl Marşı kadar coşkulu ve şen, Harbiye Marşı kadar muhteşem.
Böyle bir günde, komşu ülkelerdeki
o kapkara rejimlere bakarak, Atatürk’e minnet borcumuzu bir daha hatırlayalım.
Laik Cumhuriyet’e bizi kavuşturduğu için.
***
- Laik Cumhuriyet.
- Demokratik Hukuk Devleti.
- Hem de sosyal.
Bu vasıflarını belki eksik bulabilirsiniz. Laikliğini belki yetersiz, demokratlığını belki özensiz, hukukunu belki tutarsız bulabilirsiniz.
Ama nerelerden geçip geldiğimizi, ne badireler atlattığımızı, halen de nelerle boğuştuğumuzu bir düşünün: Başka millet olsaydı, bizim başımıza gelenlerin bir tanesine bile katlanamazdı.
- Bayrak asın.
Edirne’den Kars’a kadar bayrak.
Bugün ne güzel bir gün.