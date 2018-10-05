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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne dese yeridir

5 Ekim 2018

Trump ne demiş Suudi Arabistan Kralı Selman’a:

- Amerika olmasa, sen o tahtta iki hafta bile oturamazsın.

Dahası var.

Demiş ki:

- Madem Amerika sayesinde orada oturuyorsun, öyleyse bedelini ödemen lâzım.

.........

İşin nezaket kısmını boşverin. Trump’tır bu. Ne dese yeridir.

Lâkin haraç da istiyor. Bir 110 milyar dolarlık silah satışı daha gündemde galiba... Ardından bir 110 daha.

***

Aynı Trump, binlerce TIR silah verdiği YPG - PYD’den de nasıl söz etmişti:

- ABD için canlarını feda ediyorlar.

Vay canına.

Demek ki onlar da bedel ödüyorlar.

Şunu da dedi mi acaba:

- ABD olmasa PYD-PKK iki hafta dayanamaz.

Belki demiştir.

Demese bile aklından geçirdiği muhakkak.

Normaldir.

Madem onları kendisine fedai olarak tuttu. Ne dese yeridir.

***

Şimdi oralara gitmeyelim. Dönelim Suudi Arabistan’a.

Kral Selman ne diyor bu işe? “Amerika olmasa, tahtında iki hafta bile oturamayacağını” kabul ediyor mu?

Trump’a cevap vermese bile kendi halkına bir izahat verecek mi?

Yoksa bu hakareti sineye çekip susacak mı?

Gizli kalsaydı belki mesele yoktu, nitekim bugüne kadar hiç mesele yapmadı.

Ama Trump bu.

Çenesi durmuyor ki.

İfşa ediverdi.

Şimdi ne olacak?

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