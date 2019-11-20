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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne denir?

20 Kasım 2019

Siz hiç böyle bir rezillik gördünüz mü?

İran’da hükümete karşı sokak hareketleri var ya...

Amerika diyor ki sokaktakilere:

- Yanınızdayız, arkanızdayız.

Yuh artık.

Bin kere yuh.

.........

Ne insanlığa sığar bu, ne de düşmanlığa.

Ne diplomasiye sığar, ne de hukuka.

Ne devlet ciddiyetine sığar, ne de haydutluk raconuna.

Bu bakımdan, gazete sütunlarına da sığmaz.

Nesini yazayım? Siz, dilediğiniz gibi okuyun. 

Ve içerisi...

Burada da tuhaf şeyler oluyor.

Şu cümleye dikkat:

- Türkiye’de can ve mal güvenliği yok.

Bu cümle çok tehlikeli.

Kim söylerse söylesin, çok tehlikeli.

- Can ve mal güvenliği yok.

Yani, yabancı yatırımcılara uyarı:

- Türkiye’ye gelmeyin.

Sırf yatırımcılara mı?

Aynı zamanda turistlere de:

- Türkiye’ye gelmeyin.

***

70’li yıllarda da böyle yapanlar vardı.

Türkiye, döviz sıkıntısı içinde kıvranırken, aramızdan birileri çıkar, yurt dışındaki Türk işçilerine şöyle seslenirdi:

- Ey gurbetçiler... Döviz göndermeyin.

O günden bugüne. 1 gram bile değişmemişler.

***

“Türkiye’yi ille de sevsinler” demiyoruz. Eksik olsun.

Ama nefret edecek kadar Türkiye bunlara ne yaptı yahu?

Hepsini şöhret, servet ya da kariyer sahibi yaptı.

Daha da her şey olabilirler.

Sadece “adam olamazlar...”

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