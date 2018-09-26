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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne demek bu?

26 Eylül 2018

Rahip Brunson bu ay bırakılabilir.

Kim dedi?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.

Bu bir tahmin olabilir.

Bir temenni de olabilir.

Kim ne karışır?

Ama orada durmuyor ki Pompeo. Şöyle devam ediyor:

-Bu hafta Türk yetkililerle konuşmayı bekliyoruz.

***

Bir dakika Bay Pompeo.

“Türk yetkililer” dedikleriniz yetkisizdirler. Mahkemelere karışmazlar.

Siz şunu mu demek istiyorsunuz:

-Türk Yargısı kim oluyor? Yetki başkalarında.

E bravo.

Amerika’da bu işler böyle mi dönüyor?

Herhalde böyle dönüyor ki Reza Zarrab Davası işte ortada.

***

Bay Pompeo.

Zannetmeyin ki Rahip Brunson’un hapiste kalmasını istiyorum...

Hayır.

Ben kimsenin hapiste kalmasını istemem. Allah kurtarsın.

Ama Yargı’yı yok sayıp da işi yetkililer’le çözmeyi tasarlamak, hiç devlet terbiyesi almadığınızı gösteriyor.

***

Dilerim, Rahip bir an evvel çıksın.

Çıksın ve benim vatan topraklarımı terk etsin. Bizden uzak dursun.

Ama sahiden çıkarsa, konuşacağınız o yetkililer sayesinde değil, Türk Adaleti sayesinde çıkacaktır. Hem de size rağmen çıkacaktır.

.........

Bay Pompeo.

Size daha fazla sitem edemiyorum.

Çünkü.

Burada “Sarayın Hakimleri, Sarayın Savcıları” diye avaz avaz bağıran Türkler varken, ciddiyetsiz bir Amerikalı’nın üslubuna şaşmamak lazım.

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