Ne demek bu?

Bu laf da nereden çıktı?

Kurultay’dan sonra Muharrem İnce -eğer fevri konuşmadıysa- partiyi Mutlu Azınlığın ele geçirdiğini söyledi.

Yahu biz bu Mutlu Azınlık lafını taa ilk asma köprü tartışmalarında duymuştuk:

- Köprüye hayır.

- Mutlu Azınlığın Köprüsü.

Kimden duymuştuk?

O günkü CHP’lilerden.

***

Boş bir slogandı ama aylarca gündemde kaldı.

O gün asma köprüye Mutlu Azınlık yaftası asan bir parti, bugün bizatihi kendisi Mutlu Azınlık olarak takdim ediliyor.

Eden kim?

Yine bir CHP’li.

Peki, doğru mu?

Hayır. Bu da yanlış.

***

Ama 50 yıl önceki bir lügata dönmek var ya, CHP asıl bu arızayı gidermeli. Aksi halde yarın bir başkası çıkar “toprak işleyenin, su kullananın” deyiverir.

Çok romantik ama eskidi o slogan...

Şimdilerde artık:

- İş bilenin, kılıç kuşananın.

Öğrenin şu gerçeği.

Not:

PYD’ye silah veren devletlerden şikayetçiyiz.

Uluslararası mahkemeye gidiyoruz.

Lakin mahkeme heyeti, davalı tarafın ta kendisi.

Biz davacı olarak derdimizi mübaşire anlatacağız.