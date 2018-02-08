Mutlu Azınlık mı?
Ne demek bu?
Bu laf da nereden çıktı?
Kurultay’dan sonra Muharrem İnce -eğer fevri konuşmadıysa- partiyi Mutlu Azınlığın ele geçirdiğini söyledi.
Yahu biz bu Mutlu Azınlık lafını taa ilk asma köprü tartışmalarında duymuştuk:
- Köprüye hayır.
- Mutlu Azınlığın Köprüsü.
Kimden duymuştuk?
O günkü CHP’lilerden.
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Boş bir slogandı ama aylarca gündemde kaldı.
O gün asma köprüye Mutlu Azınlık yaftası asan bir parti, bugün bizatihi kendisi Mutlu Azınlık olarak takdim ediliyor.
Eden kim?
Yine bir CHP’li.
Peki, doğru mu?
Hayır. Bu da yanlış.
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Ama 50 yıl önceki bir lügata dönmek var ya, CHP asıl bu arızayı gidermeli. Aksi halde yarın bir başkası çıkar “toprak işleyenin, su kullananın” deyiverir.
Çok romantik ama eskidi o slogan...
Şimdilerde artık:
- İş bilenin, kılıç kuşananın.
Öğrenin şu gerçeği.
Not:
PYD’ye silah veren devletlerden şikayetçiyiz.
Uluslararası mahkemeye gidiyoruz.
Lakin mahkeme heyeti, davalı tarafın ta kendisi.
Biz davacı olarak derdimizi mübaşire anlatacağız.