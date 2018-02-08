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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne demek bu?

8 Şubat 2018

Mutlu Azınlık mı?

Bu laf da nereden çıktı?

Kurultay’dan sonra Muharrem İnce -eğer fevri konuşmadıysa- partiyi Mutlu Azınlığın ele geçirdiğini söyledi.

Yahu biz bu Mutlu Azınlık lafını taa ilk asma köprü tartışmalarında duymuştuk:

-Köprüye hayır.

-Mutlu Azınlığın Köprüsü.

Kimden duymuştuk?

O günkü CHP’lilerden.

***

Boş bir slogandı ama aylarca gündemde kaldı.

O gün asma köprüye Mutlu Azınlık yaftası asan bir parti, bugün bizatihi kendisi Mutlu Azınlık olarak takdim ediliyor.

Eden kim?

Yine bir CHP’li.

Peki, doğru mu?

Hayır. Bu da yanlış.

***

Ama 50 yıl önceki bir lügata dönmek var ya, CHP asıl bu arızayı gidermeli. Aksi halde yarın bir başkası çıkar “toprak işleyenin, su kullananın” deyiverir.

Çok romantik ama eskidi o slogan...

Şimdilerde artık:

- İş bilenin, kılıç kuşananın.

Öğrenin şu gerçeği.

 

Not:

PYD’ye silah veren devletlerden şikayetçiyiz.

Uluslararası mahkemeye gidiyoruz.

Lakin mahkeme heyeti, davalı tarafın ta kendisi.

Biz davacı olarak derdimizi mübaşire anlatacağız.

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