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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne büyük azap

29 Temmuz 2017

Referandumda oluşan yüzde 48.6’lık “hayırcı” blok, parlamenter sistemi geri getirmek için elbet mücadele edecektir. Hakkıdır.

Lakin referandumu yok hükmünde sayarak,

neyi geri getirmiş olacaktır? Gitmemiş ki geri gelsin.

***

Eğer içinde yaşadığımız şu süreç, gayrimeşru ise,

2019 seçimlerini nasıl meşru görebilirsiniz? Yanyana 2 sandık neyin nesi? Siz seçime niçin katılacaksınız?

Madem katılacaksınız, referandumu iptal için mahkemelerde ne işiniz var?

***

Doğru olan şudur:

Şikayetinizi geri alırsınız. Referandum sonucunu beğenmemişseniz bile 2019’a kadar ona katlanırsınız. Sonra seçime girer, yüzde 50 + 1’le iktidara gelirsiniz. Sonra da Parlamenter Sistemi - hem de daha mükemmelini - geri getirmek üzere harekete geçersiniz.

Millet de size şapka çıkarır.

***

Tıpkı bunun gibi...

İç tüzük değişikliği’yle “muhalefetin sesi kısıldıysa” sesini açmak sizin elinizde.

- Çare 2019’dur.

Öyle ya.

Hem iç tüzüğü yok sayıp, hem de 2019’a kadar aynı iç tüzükle mecliste oturmak, ne büyük azap.

 

Not:

İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın, kendi vatandaşlarına yaptığı

şu uyarıya bakar mısınız:

“Türkiye’ye seyahat etmek isteyenler, düşman olarak görülüp görülmeyecekleri konusunda iyi düşünmeliler.”

Nasıl?

Bir devlet ciddiyetine benziyor mu?

Bir Avrupalı’nın üslubuna benziyor mu?

Savaş ilan etseler daha medeni bir davranış olmaz mı?

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