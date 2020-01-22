bu FETÖ’nün:
-Malî ayağı.
-Adlî ayağı.
-Mülkî ayağı.
-Askerî ayağı.
-Medya ayağı...
Hatta sportif ayağı.
Ama en usta ayağı siyasi ayağı olmalı ki, ona bir türlü erişilemiyor... Yanına bile yaklaşılamıyor.
*
Peki ya 15 Temmuz’un siyasi ayağı’na ne dersiniz?
Bir de oradan yürüyün bakalım. Belki bir yere varabilirsiniz.
Önce ne demek 15 Temmuz’un siyasi ayağı?
Anlamı:
Haşa... Örgüt üyesi olmadığı halde, darbe girişiminden nasılsa (!) haberdar... Gelecek düzende ikbal beklentisiyle televizyonun karşısına geçip, girişimin başarısını bekleyen heveskâr... Başarısızlığı görünce de milli ruh’a kerhen birkaç gün katılmak zorunda kalan riyakâr bir ayak bu... Zaten de 20 Temmuz’a bile kalmadan kokusu çıkan bir ayak.
*
Eşkal verebildiysem, buna uygun örnekleri aynı potanın içine atıp, resmin tamamını görebilirsiniz.
Kaldı ki başka argümanlar var.
Açın bakın kayıtları...
15 Temmuz akşamına dair, saat saat -şimdi daha soğukkanlı olarak- inceleyeceğiniz o tuhaflıklar, kimbilir sizi nerelere götürecek.
Devlet Bahçeli böyle bir çalışma yapmışa benzer.. Mutlaka bir bildiği olmalı.
Ne ayakmış
Ne çok ayağı varmış
bu FETÖ’nün:
-Malî ayağı.
-Adlî ayağı.
-Mülkî ayağı.
-Askerî ayağı.
-Medya ayağı...
Hatta sportif ayağı.
Ama en usta ayağı siyasi ayağı olmalı ki, ona bir türlü erişilemiyor... Yanına bile yaklaşılamıyor.
*
Peki ya 15 Temmuz’un siyasi ayağı’na ne dersiniz?
Bir de oradan yürüyün bakalım. Belki bir yere varabilirsiniz.
Önce ne demek 15 Temmuz’un siyasi ayağı?
Anlamı:
Haşa... Örgüt üyesi olmadığı halde, darbe girişiminden nasılsa (!) haberdar... Gelecek düzende ikbal beklentisiyle televizyonun karşısına geçip, girişimin başarısını bekleyen heveskâr... Başarısızlığı görünce de milli ruh’a kerhen birkaç gün katılmak zorunda kalan riyakâr bir ayak bu... Zaten de 20 Temmuz’a bile kalmadan kokusu çıkan bir ayak.
*
Eşkal verebildiysem, buna uygun örnekleri aynı potanın içine atıp, resmin tamamını görebilirsiniz.
Kaldı ki başka argümanlar var.
Açın bakın kayıtları...
15 Temmuz akşamına dair, saat saat -şimdi daha soğukkanlı olarak- inceleyeceğiniz o tuhaflıklar, kimbilir sizi nerelere götürecek.
Devlet Bahçeli böyle bir çalışma yapmışa benzer.. Mutlaka bir bildiği olmalı.