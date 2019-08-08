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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

“Muhatap”

8 Ağustos 2019

Yargıtay, 15 Temmuz’a “tiyatro” demenin suç olmadığına karar verdi.

Elbette ki suç değil.

-Sadece ayıp.

Ayıbın da zaten cezası yok.

Utanması olmayan, istediği kadar tiyatro desin dursun.

Taraftar bile bulur.

*

Yargılanan da gariban bir mübaşir.

Neyse ki Yargıtay temizledi bu işi.

Esasen 15 Temmuz’a “tiyatro” diyen, sadece o mübaşir miydi?

Birçok kişiden duymadık mı aynı kelimeyi?

Tiyatro.

Ya da senaryo.

*

Yargıtay diyor ki:

-Suç değil, ağır eleştiri.

Ancak, mübaşirin kimi eleştirdiği anlaşılmıyor.

Muhatap kimdir?

Darbeciler midir?

Yani “darbe yapmayı bile beceremediniz” anlamında onlara bir eleştiri midir?

Yoksa yerlerde sürüklenen generallere “rolünüzü başardınız” türünden bir gönderme midir, neyin nesidir?

Orası belli değil.

*

Ama kimbilir...

Yargılanan mübaşir “tiyatro” diyerek belki de Ankara’dan gelen esrarengiz bir yolcuya laf atmıştır.

Yani “İyi oynayamadın. Çok acemiydin. Gecenin 23’ünde İstanbul’da ne işin olduğunu anlatamadın” türünden bir sitemdir.

.........

Hangisi olursa olsun.

Bundan böyle 15 Temmuz’a “tiyatro” demek artık suç değil, eleştiri.

Artık bol bol eleştirebilirsiniz.

Yeter ki muhatabınızı yanlış seçmeyin.

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