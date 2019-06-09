İyi moderatör nedir, kimdir?
Tarafsız olan mı?
Hayır. Tarafsız davranan.
Yani, adaletli.
***
Çünkü tarafsız olanını bulamazsınız.
Siyasetle haşır neşir bir insan tarafsız kalabilir mi? Tuttuğu bir taraf mutlaka olacaktır. Kime ne?
Yeter ki iltimas geçmesin.
İşte, iyi moderatör odur.
***
Tıpkı futboldaki hakem gibi.
Hakemin kulüp tutmayanı olabilir mi? Bu kadar ilgisizse, futbola niye merak sarmıştır da hakem olmuştur? Belli ki çocukluğundan beri onun da tuttuğu bir kulüp var... Gönlünde mutlaka bir aslan yatıyor... Yatsın.
Yeter ki sahada adaletli olsun.
***
Bu laf nereden açıldı...
Binali Bey ve Ekrem Bey için televizyonda bir ortak yayın düşünülüyor... Alâ.
- Kim moderatör olabilir?
Efendim tarafsız biri, efendim bağımsız biri, iki partiye de eşit mesafede biri.
Güldürmeyin insanı.
Kutuplaşmış bir ülkede öylesini nereden bulacaksınız? Bulsanız da ot gibi saman gibi bir moderatör, böyle bir programı hangi liyakatla yönetebilir? Geçiniz.
Doğrusu, bizde iyi moderatörler vardır.
Vardır da, içlerinden birini seçmek zordur.
Belalı bir iş bu.
***
Derkeen...
Binali Bey, isim telaffuz etti:
- Uğur Dündar.
Hem de Uğur’un “AK Parti karşıtı” olduğunu bile bile.
Demek ki, onun -sırf tecrübesine değil- adaletine güvendi... Ve akan sular durdu... Bir gazeteci için büyük bir ödül bu.
Beni sevindiren tarafı:
Meğer fair-play ölmemiş. Hâlâ yaşıyor... Kutlarım.
*
Pazar notu:
Otoyollar boşaldı.
Kara’da işimiz bitti.
Sıra deniz’e geldi.
Boğulma mevsimi, bugün resmen açılıyor.
Moderatör
İyi moderatör nedir, kimdir?
Tarafsız olan mı?
Hayır. Tarafsız davranan.
Yani, adaletli.
***
Çünkü tarafsız olanını bulamazsınız.
Siyasetle haşır neşir bir insan tarafsız kalabilir mi? Tuttuğu bir taraf mutlaka olacaktır. Kime ne?
Yeter ki iltimas geçmesin.
İşte, iyi moderatör odur.
***
Tıpkı futboldaki hakem gibi.
Hakemin kulüp tutmayanı olabilir mi? Bu kadar ilgisizse, futbola niye merak sarmıştır da hakem olmuştur? Belli ki çocukluğundan beri onun da tuttuğu bir kulüp var... Gönlünde mutlaka bir aslan yatıyor... Yatsın.
Yeter ki sahada adaletli olsun.
***
Bu laf nereden açıldı...
Binali Bey ve Ekrem Bey için televizyonda bir ortak yayın düşünülüyor... Alâ.
- Kim moderatör olabilir?
Efendim tarafsız biri, efendim bağımsız biri, iki partiye de eşit mesafede biri.
Güldürmeyin insanı.
Kutuplaşmış bir ülkede öylesini nereden bulacaksınız? Bulsanız da ot gibi saman gibi bir moderatör, böyle bir programı hangi liyakatla yönetebilir? Geçiniz.
Doğrusu, bizde iyi moderatörler vardır.
Vardır da, içlerinden birini seçmek zordur.
Belalı bir iş bu.
***
Derkeen...
Binali Bey, isim telaffuz etti:
- Uğur Dündar.
Hem de Uğur’un “AK Parti karşıtı” olduğunu bile bile.
Demek ki, onun -sırf tecrübesine değil- adaletine güvendi... Ve akan sular durdu... Bir gazeteci için büyük bir ödül bu.
Beni sevindiren tarafı:
Meğer fair-play ölmemiş. Hâlâ yaşıyor... Kutlarım.
*
Pazar notu:
Otoyollar boşaldı.
Kara’da işimiz bitti.
Sıra deniz’e geldi.
Boğulma mevsimi, bugün resmen açılıyor.