Millet budur

Demek ki damarlarımızda dolaşan kan, böyle bir şey.

Türkiye, bütün hatlarıyla Mehmetçik’in arkasında.

Afrin’e gitmek için millet kuyrukta, yediden yetmişe büyük bir heyecan dalgası.

***

Diğer taraftan da hayat devam ediyor.

Bir güzel yanı da bu...

Savaş Hali’nde olduğumuz belli değil. Hiç panik yok. Herkes işinde gücünde, galasında, balosunda, konserinde, maçında,

akşamcılar yine çilingir sofrasında.

Ama her dakika kulaklar Afrin’de... Haber saati

başladı mı, çıt yok.

***

Bir güzel yanı daha var.

En muhalif insanlar bile Erdoğan karşıtlığını,

Türkiye karşıtlığı’yla asla karıştırmıyorlar. Bazı siyasetçilere örnek olacak duruş bu...

Unutmayın ki “Savaşta düşman saflarına geçmeye hazır” siyasetçiler biliriz. Gerçi geçecek olsalar şimdi gidip PYD’ye yazılırlar, niye gitmiyorlar bilmem ama acaba burada kalıp bize daha büyük tahribat vereceklerini mi sanıyorlar?

Yanılıyorlar.

Sayelerinde millet motive oluyor.

NOT:

Madem OHAL varken seçim olmaz, öyleyse

savaş hali varken hiç olmaz.

5 yıl erteleyelim gitsin.

Nasıl?

Kabul edenler, etmeyenler?

- Kabul edilmiştir.

Hem de alkışlarla.

......

Böylece kimsenin durumu, konumu ve koltuğu, artık tehdit ve tehlike altında değildir, müjde... 5 yıl garanti size. (Ne hoş bir rüya)