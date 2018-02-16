‘Milis’miş

YPG, meğer PKK’nın Suriye’deki milis gücüymüş.

Soğuk Amerikan esprisi.

Ne demek yahu milis?

Milis, orduya yardımcı halk gücü demek, yardımcı güvenlik gücü.

Hangi orduya yardımcı?

Ve kime karşı?

***

Görüyor musunuz raporu?

Terörist diyemiyor, milis diyor.

Daha da komiğini ABD Savunma Bakanı Mattis söylüyor. Bakın bizi nasıl avutuyor:

- YPG’yi PKK’dan ayrıştırabiliriz. Hatta YPG’yi PKK’ya karşı savaştırabiliriz.

Vallahi tercüme hatası yoksa, pes diyorum. Artık bu deli saçmasına Cemil Bayık cevap versin.

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Bir laf vardır hani:

- Düşmanımın düşmanı...

Tersini düşünelim.

Diyelim ki:

- Dostumun dostu.

Dostum, tabii ki Amerika. Hem de aziiiz dostum.

Amerika’nın dostu da YPG.

Peki, o zaman dostumun dostu benim neyim oluyor?

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Bay Mattis, elinden gelse Salih Müslim’le bizi kanka yapacak.

Salih Müslim kim? PYD’de ne iş yapıyor? Lider mi, sözcü mü, PİAR’cı mı? Yoksa stratejist mi?

Yok canım.

Muhabeseci o.

Hatırladım:

- Muhasebeci Salih.

***

Bunca ciddiyetsizlik yetmez mi?

Yetmez.

Daha durun bakalım, bugün Ankara’da ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, kimbilir ne cevherler döktürecek.