İşin sırrı çözüldü.
‘Milis’miş
YPG, meğer PKK’nın Suriye’deki milis gücüymüş.
Soğuk Amerikan esprisi.
Ne demek yahu milis?
Milis, orduya yardımcı halk gücü demek, yardımcı güvenlik gücü.
Hangi orduya yardımcı?
Ve kime karşı?
***
Görüyor musunuz raporu?
Terörist diyemiyor, milis diyor.
Daha da komiğini ABD Savunma Bakanı Mattis söylüyor. Bakın bizi nasıl avutuyor:
- YPG’yi PKK’dan ayrıştırabiliriz. Hatta YPG’yi PKK’ya karşı savaştırabiliriz.
Vallahi tercüme hatası yoksa, pes diyorum. Artık bu deli saçmasına Cemil Bayık cevap versin.
***
Bir laf vardır hani:
- Düşmanımın düşmanı...
Tersini düşünelim.
Diyelim ki:
- Dostumun dostu.
Dostum, tabii ki Amerika. Hem de aziiiz dostum.
Amerika’nın dostu da YPG.
Peki, o zaman dostumun dostu benim neyim oluyor?
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Bay Mattis, elinden gelse Salih Müslim’le bizi kanka yapacak.
Salih Müslim kim? PYD’de ne iş yapıyor? Lider mi, sözcü mü, PİAR’cı mı? Yoksa stratejist mi?
Yok canım.
Muhabeseci o.
Hatırladım:
- Muhasebeci Salih.
***
Bunca ciddiyetsizlik yetmez mi?
Yetmez.
Daha durun bakalım, bugün Ankara’da ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, kimbilir ne cevherler döktürecek.