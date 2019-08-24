Ezberlediğimiz bir laf var:
- HDP, terörle arasına mesafe koysun.
Koymuyor.
Yüz kere, bin kere söylendi:
- Mesafe koysun.
Yahu koymuyor.
Niye ısrar ediyorsunuz?
Bence dürüst davranıyor.
Öbür sahtekârlar gibi değil.
***
Nitekim...
Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanlarına bakar mısınız?
Diyebilirlerdi ki:
- Terör örgütüyle bizim bir işimiz yok. Kahrolsun PKK.
Hayır.
Demiyorlar.
En azından susuyorlar.
***
Hele şuna ne dersiniz?
Şırnak’ta verdiğimiz 3 şehit için ABD elçiliği başsağlığı diledi. PKK’yı kınadı. Terörle mücadelede ABD’nin, Türkiye’nin yanında olduğunu ve olacağını söyledi.
Allah Allah.
Nasıl oldu bu?
“Hangi dağda kurt öldü” diye bir laf vardır bizde... Onu İngilizceye çevirip Elçi Bey’e sormalı:
- Bizimle alay mı ediyorsunuz?
Öyle ya...
Sizin verdiğiniz silahlarla vurdular o Mehmetçikleri.
***
Koskoca bir süper devletin, gözümüzün içine baka baka sergilediği bu samimiyetsizliği gördükten sonra, Ahmet Türk hiç değilse rengini gizlemeyen, net bir karakteri temsil ediyor.
Nokta
Yargıtayın açılış törenine bir kısım barolar katılmıyor.
Çünkü davet, Külliye’de.
Eğer oraya giderlerse “sarayın avukatı” derler onlara. “Yandaş” derler.
Yok canım... Daha neler...
İnsan bu kadar çabuk ve kolay kaybeder mi bağımsızlığını?
Mesafe
Ezberlediğimiz bir laf var:
- HDP, terörle arasına mesafe koysun.
Koymuyor.
Yüz kere, bin kere söylendi:
- Mesafe koysun.
Yahu koymuyor.
Niye ısrar ediyorsunuz?
Bence dürüst davranıyor.
Öbür sahtekârlar gibi değil.
***
Nitekim...
Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanlarına bakar mısınız?
Diyebilirlerdi ki:
- Terör örgütüyle bizim bir işimiz yok. Kahrolsun PKK.
Hayır.
Demiyorlar.
En azından susuyorlar.
***
Hele şuna ne dersiniz?
Şırnak’ta verdiğimiz 3 şehit için ABD elçiliği başsağlığı diledi. PKK’yı kınadı. Terörle mücadelede ABD’nin, Türkiye’nin yanında olduğunu ve olacağını söyledi.
Allah Allah.
Nasıl oldu bu?
“Hangi dağda kurt öldü” diye bir laf vardır bizde... Onu İngilizceye çevirip Elçi Bey’e sormalı:
- Bizimle alay mı ediyorsunuz?
Öyle ya...
Sizin verdiğiniz silahlarla vurdular o Mehmetçikleri.
***
Koskoca bir süper devletin, gözümüzün içine baka baka sergilediği bu samimiyetsizliği gördükten sonra, Ahmet Türk hiç değilse rengini gizlemeyen, net bir karakteri temsil ediyor.
Nokta
Yargıtayın açılış törenine bir kısım barolar katılmıyor.
Çünkü davet, Külliye’de.
Eğer oraya giderlerse “sarayın avukatı” derler onlara. “Yandaş” derler.
Yok canım... Daha neler...
İnsan bu kadar çabuk ve kolay kaybeder mi bağımsızlığını?