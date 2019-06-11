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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Meclis gündemi

11 Haziran 2019

Seçime dalıp asıl gündemi unutmayın.

Seçim gelir geçer.  Ama Meclis’in gündemindeki şu maddeler, hayatımıza kalıcı etkiler getirecektir.

...........

Birincisi... Askerlik Sistemi...

Muhalefetin koyduğu birkaç şerh’le birlikte, son halini alıp Meclis’ten geçmek üzeredir.

...........

İkincisi... Yargı paketi.

Gündemin en hayati maddesi... O da süratle görüşülecek.

...........

Üçüncüsü... İnfaz düzenlemesi ki, ceza

indiriminin sınırlarını belirleyecek.

...........

Ve Hayvan Hakları.

Bu da insanları terbiye

çizgisine çekecek. Daha ne olsun?

Meclis oturumlarını

dikkatle izleyeceğiz.

 

YAZLIK GÜNDEM

Birinci sırada orman

yangınları geliyor.

Özal Dönemi’nde İzci Programı ciddiye alsaydık,

en iyi Can Pulak bilir ki

(kulakları çınlasın) şimdi milyonlarca izci, ormanlarımızı bekleyecekti.

***

Bir de Mehmet Ağarın atlı polis önerisi vardı. Vakti yetmedi.

Neyse ki şimdi atlı polis örgütü hayata geçmiş bulunuyor... Belgrad Ormanları’ndan başlayarak yepyeni bir asayiş göreceksiniz.

***

Gelelim park bahçe,

çayır çimen keyfine.

Piknikçiler var.

Çok güzel.

Lakin çöpleri yine orada bırakıp gitmek var mı?

Lütfen bunu yapmayın.

Bari bundan sonra yapmayın.

Belediye seçimlerinde titiz olduğunuz kadar, belediye

sınırları içinde yaşadığınız

her santimetrekareye de titizlik gösterin... Ağır cezalar geliyor, dikkat.

 

FUTBOL

Konya’da maç öncesi Fransız Milli Marşı’na tepki gösterenler oldu. Keşke o da olmasaydı.... Cumhurbaşkanı Macron’a

söz hakkı doğdu.

 Diyor ki:

-Milli Marşımızın ıslıklanması kabul edilemez.

Ama PKK’lılar Versay Sarayı’na kabul edilebilir, öyle mi?

***

Bu arada...

İzlanda’ya da nota vermişiz.

Milli Marşımızın notası mı?

Bu akşam belli olur.

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