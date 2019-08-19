Haydut Devlet modası var.
Bir biz kaldık Efendi Devlet... Dürüst Devlet... Ciddi Devlet...
Dünyanın çivisi oynamış.
Yalan, dolan, kandırmaca, kalleşlik... Buna da “diplomasi” diyorlar artık.
***
Bunca haydut yetmiyordu, güneyimizde de bir Haydut Devlet kurdurmak istiyorlar.
Belki NATO’ya da alırlar onu.
Doğu Akdeniz, babalarının malı ya, oradan bir hisse de verirler.
***
Bu haydutların en süper olanı, ordusunun komutanlarını bile, devlet kurmaya namzet o kiralık katillerin emrine tahsis etmiştir.
Strateji... Derinlik... Yüzölçüm... Sınır hattı... Nüfus planlaması... Ne isterlerse, nasıl isterlerse...
Takdir onlarındır.
***
Süper komutanlar, düzenli ordu eğitimi vermekle kalmayacak, belki de Kurucu Meclis’te üye olacaklardır.
Olmalıdırlar.
Dünya tarihinde görülmemiş bir rezaletin son perdesi bu.
Daha ötesi yok.
***
Bunca haydut’un içinde bir biz kaldık Efendi Devlet, öyle mi?
Bilmiyorlar ki aslında en büyük silahımız efendilik’tir.
Bilmiyorlar ki Peygamber Ocağı’nın arkasında Allah vardır.
Cezalarını verecektir.
Tam yüzyıl önce olduğu gibi.
Masal gibi
Haydut Devlet modası var.
Bir biz kaldık Efendi Devlet... Dürüst Devlet... Ciddi Devlet...
Dünyanın çivisi oynamış.
Yalan, dolan, kandırmaca, kalleşlik... Buna da “diplomasi” diyorlar artık.
***
Bunca haydut yetmiyordu, güneyimizde de bir Haydut Devlet kurdurmak istiyorlar.
Belki NATO’ya da alırlar onu.
Doğu Akdeniz, babalarının malı ya, oradan bir hisse de verirler.
***
Bu haydutların en süper olanı, ordusunun komutanlarını bile, devlet kurmaya namzet o kiralık katillerin emrine tahsis etmiştir.
Strateji... Derinlik... Yüzölçüm... Sınır hattı... Nüfus planlaması... Ne isterlerse, nasıl isterlerse...
Takdir onlarındır.
***
Süper komutanlar, düzenli ordu eğitimi vermekle kalmayacak, belki de Kurucu Meclis’te üye olacaklardır.
Olmalıdırlar.
Dünya tarihinde görülmemiş bir rezaletin son perdesi bu.
Daha ötesi yok.
***
Bunca haydut’un içinde bir biz kaldık Efendi Devlet, öyle mi?
Bilmiyorlar ki aslında en büyük silahımız efendilik’tir.
Bilmiyorlar ki Peygamber Ocağı’nın arkasında Allah vardır.
Cezalarını verecektir.
Tam yüzyıl önce olduğu gibi.