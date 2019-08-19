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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Masal gibi

19 Ağustos 2019

Haydut Devlet modası var.

Bir biz kaldık Efendi Devlet...  Dürüst Devlet... Ciddi Devlet...

Dünyanın çivisi oynamış.

Yalan, dolan, kandırmaca, kalleşlik... Buna da “diplomasi” diyorlar artık.

***

Bunca haydut yetmiyordu, güneyimizde de bir Haydut Devlet kurdurmak istiyorlar.

Belki NATO’ya da alırlar onu.

Doğu Akdeniz, babalarının malı ya, oradan bir hisse de verirler.

***

Bu haydutların en süper olanı, ordusunun komutanlarını bile, devlet kurmaya namzet o kiralık katillerin emrine tahsis etmiştir.

Strateji... Derinlik... Yüzölçüm... Sınır hattı... Nüfus planlaması... Ne isterlerse, nasıl isterlerse...

Takdir onlarındır.

***

Süper komutanlar, düzenli ordu eğitimi vermekle kalmayacak, belki de Kurucu Meclis’te üye olacaklardır.

Olmalıdırlar.

Dünya tarihinde görülmemiş bir rezaletin son perdesi bu.

Daha ötesi yok.

***

Bunca haydut’un içinde bir biz kaldık Efendi Devlet, öyle mi?

Bilmiyorlar ki aslında en büyük silahımız efendilik’tir.

Bilmiyorlar ki PeygamberOcağı’nın arkasında Allah vardır.

Cezalarını verecektir.

Tam yüzyıl önce olduğu gibi.

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