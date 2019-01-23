Yeni bir parti kurulacak...mış.
Başına da Abdullah Gül geçecek...miş.
Abdullah Gül’ü fazla tanımam. Sizin kadar tanırım. Ama macerayı sevmediğini, çok dikkatli, ihtiyatlı ve sağlamcı bir siyaset adamı olduğunu bilirim.
Gül de şunu bilir herhalde:
Eğer Menderes yaşasaydı, Demirel peydah olmazdı.
Demirel’e yasak gelmeseydi, Özal’a yol açılmazdı.
O kadar uzağa gitmeyelim.
Taze bir örnek var:
Eğer Baykal çekilmeseydi, Kılıçdaroğlu CHP’ye nasıl genel başkan olacaktı? Mümkün müydü?
Yani demek istiyorum ki:
Tayyip Erdoğan o partinin başında kaldığı sürece, Abdullah Gül’ün şansı yok... Varsa da ancak Ferruh Bozbeyli kadar şansı var. (Bozbeyli kim? Bilenler bilmeyenlere lütfen anlatsın.)
Son söz: Abdullah Gül, kariyerini kolay kolay böyle bir tehlikeye atmaz zannediyorum.
Not:
Biz hâlâ niye kaşıyoruz şu Fazıl Say meselesini? Toplumsal gerilimi azaltmak mı istiyoruz, çoğaltmak mı? Nasıl bir gayret bu?
Haa, anlaşıldı... Bizler yaşam biçimi mühendisleriyiz ya.. Hem konsere davet edenin, hem davete icabet edenin ille de burnundan getireceğiz... Atışa devam.
Masal gibi
Yeni bir parti kurulacak...mış.
Başına da Abdullah Gül geçecek...miş.
Abdullah Gül’ü fazla tanımam. Sizin kadar tanırım. Ama macerayı sevmediğini, çok dikkatli, ihtiyatlı ve sağlamcı bir siyaset adamı olduğunu bilirim.
Gül de şunu bilir herhalde:
Eğer Menderes yaşasaydı, Demirel peydah olmazdı.
Demirel’e yasak gelmeseydi, Özal’a yol açılmazdı.
O kadar uzağa gitmeyelim.
Taze bir örnek var:
Eğer Baykal çekilmeseydi, Kılıçdaroğlu CHP’ye nasıl genel başkan olacaktı? Mümkün müydü?
Yani demek istiyorum ki:
Tayyip Erdoğan o partinin başında kaldığı sürece, Abdullah Gül’ün şansı yok... Varsa da ancak Ferruh Bozbeyli kadar şansı var. (Bozbeyli kim? Bilenler bilmeyenlere lütfen anlatsın.)
Son söz: Abdullah Gül, kariyerini kolay kolay böyle bir tehlikeye atmaz zannediyorum.
Not:
Biz hâlâ niye kaşıyoruz şu Fazıl Say meselesini? Toplumsal gerilimi azaltmak mı istiyoruz, çoğaltmak mı? Nasıl bir gayret bu?
Haa, anlaşıldı... Bizler yaşam biçimi mühendisleriyiz ya.. Hem konsere davet edenin, hem davete icabet edenin ille de burnundan getireceğiz... Atışa devam.