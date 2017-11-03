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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Masal gibi

3 Kasım 2017

Eğer hayırcı blok 2019 seçimlerini kazanırsa, tekrar Parlamenter Sistem’e döneceğiz, öyle mi?

Yani, büyük mücadelelerden sonra Cumhurbaşkanlığına seçilecek olan zat, koltuğa oturmayacak beni meclis seçsin diyecek... Tekrar Başbakanlık ihdas edecek... Ve hükümete meclisten güvenoyu isteyecek, öyle mi?

***

Daha bir sürü şey... hepsini saymıyorum.

Ama en mühimi, bütün bunları yapabilmek için, önce anayasayı değiştirecek, öyle mi?

Peki, nasıl değiştirecek?

367’yi bulamazsa yine referanduma gidecek, ardından hemen bir seçim daha gerekecek, öyle mi?

Öyle.

***

Siz bunlara inanıyor musunuz?

Yahu, Yeni Cumhurbaşkanı orayı ele geçirmişken, niye katlansın bu zahmetlere?..

Niye elindeki yetkileri kullanmadan tekrar yollara düşsün?

Parlamenter Sistem’e dönmek kolay mı?

Belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra... Fakat hemen 2019’da asla...

Kimse kimseyi kandırmasın.

Gelen ağamdır, giden paşam.

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