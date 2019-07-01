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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Makul çizgi

1 Temmuz 2019

Üzerinden bir hafta geçti.

İstanbul seçimine dair şimdi belki daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz.

Bir deneyelim.

***

Muharrem İnce’nin tâbiriyle:

- Adam kazandı.

Yani İmamoğlu’ndan bahsediyorum. Tartışmasız

bir şekilde kazandı.

Nasıl oldu bu?

Saysam kırk tane faktör sayabilirim. Ama en önemlisi şudur:

İmamoğlu, ezber bozdu.

CHP’nin klasik ilkelerini bir kenara itti, yüzünü halka çevirdi. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkmadı.

***

Biraz açalım.

Laiklik’le laikçilik arasındaki nüansı İmamoğlu çok iyi kullandı, çok iyi sundu... Duyarlı muhafazakârlar bu işe mest oldu... Her biri İmamoğlu’nda CHP’yi değil, kendini buldu ve dedi ki:

- Yahu bu adam içimizden biri.

***

Çünkü namaz kıldı, yasin okudu, oruç tuttu, iftar sofralarında bulundu... Hatta apronda deve kesmeyi çağrışım ettirecek görüntüler bile verdi.

Yani bir ecnebi gibi değil,

bir yerli gibi davrandı.

Diyeceksiniz ki:

- Binali Bey de öyledir.

Öyledir ama İmamoğlu’nunki dikkat çeker... İlgi toplar.

Çünkü nedret...

***

Bundan sonrasını bilmem. Belediye Başkanlığı’nı iyi mi yapar kötü mü yapar, yarısında bırakıp başka yerlere mi gider, hiç bilmem.

Ben sadece topladığı yüksek oydaki tılsımı anlatmaya çalıştım.

***

Bu öyle bir tılsım ki, eğer benimsenirse CHP için

devrim bile sayılır.

Yok devrim demeyelim.

İnkılap diyelim ki mütedeyyin bir kalıba otursun.

Bilmem anlatabildim mi?

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