- Sadece biz değil, Türk ekonomisi de zarar görür.

Yahu bizim derdimiz “Ulusal güvenlik” o hâlâ kâr-zarar hesabında.

Vatan savunması nedir, sen bilmez misin be adam? Hiç duymadın mı?

***

Neye güveniyorsa, kime güveniyorsa, yakında oradan da alır boyunun ölçüsünü.

“Referandumu desteklemediğini” yarım ağız söyleyen “şimdi zamanı mıydı” diye de sitem eden o yüksek akıl, dünyada kime yâr’olmuş ki Barzani’ye yâr’olacak?

***

Aklısıra...

Kürtlerin liderliğine oynuyor.

Bütün Kürtlerin liderliğine...

Halbuki Kürtler mert insanlardır, böyle kaypak birine biat etmezler.

***

Bir nokta daha var.

Zamanlamayı çok iyi seçtiğine inanmaktadır, değil mi? Tam zamanıdır diyerek yola çıkmıştır.

Tipik şark kurnazı.

Tamam da, madem tam zamanıdır, ertelemek için niye hâlâ pazarlık peşindedir?

Çünkü lider değil.

Önder hiç değil.

Sadece macera adamı.

Aynı plak

- Gülen’i iade edin.

- Bizde yargı var.

- Bari tutuklayın.

- Bizde yargı var.

- Zafer Çağlayan meselesi nedir?

- Bizde yargı var.

- Bizim korumalar için tutuklama kararı yakışık aldı mı?

- Bizde yargı var.

- Peki, şu PYD’ye giden silahlar nedir? Yine yargı mı var?

- Ha o mu, merak etmeyin, operasyon bitince silahları geri alacağız.

.........

Yani pehlivan tefrikası gibi böyle devam edip gidiyor.

Trump haklı.

“Amerika’yla hiç bu kadar yakın olmamıştık.”