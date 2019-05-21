Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Maç gibi
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Maç gibi

21 Mayıs 2019

Siyaset de futbola benzedi.

Galatasaray kazara maçı  kaybetseydi, iptal edilen

o 2 gol için şimdi Türkiye’de kıyamet kopuyordu.

Ama bakın.

Çıt çıkmıyor.

Niye?

Çünkü “bizimkiler” kazandı.

“Ötekiler” kaybetti.

***

Efendim goller kurallara aykırıydı, VAR denilen

radar sistemi bile bunu teyidetti.

Yahu kuralları kim dinler?

Hak hukuk da neymiş?

Eğer maç gitseydi, sokaktaki adama o iki golün iptal sebebini kimse anlatamazdı. “Kupamı isterim” diye nice kampanyalar görecektik.

Siz şimdi oturun hâlâ YSK’nın iptal gerekçesini tartışın durun.

****

Her neyse...

Galatasaray’ı kutlarım.  Bileğinin hakkıyla şampiyon...  Lakin maçtan sonra caddelerde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının otomobillerini taşlayıp camlarını kırmak nedir, o anlaşılamadı.

Kimlerdi bu rezilliği yapanlar?

Herhalde Başakşehir’in taraftarları değildi... Zaten

o kadar ateşli taraftarları olsaydı, sezonboyu, önce kendi maçlarında tribünlere teşrif ederlerdi.

 

NOT:

31 Mart’ta Kılıçdaroğlu bence iyi bir taktik uyguladı.

Ankara ve İstanbul adaylarına, CHP’nin gölgesini hiç düşürmedi. CHP’nin rozetini, amblemini, flamasını, ortalara hiç çıkarmadı. Zaten bulduğu adaylar da CHP’ye yabancıymış gibi davrandı. Aldıkları yüksek oy, galiba böyle sağlandı.

Fakat şimdi Kılıçdaroğlu,

23 Haziran’a giderken,

bu tılsımı terketmişe benzer.

Kayda geçsin istedim.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hollandalılar ‘hayır’ diyor Türkler ise ‘bakarız’Tülay DEMİRHollandalılar ‘hayır’ diyor Türkler ise ‘bakarız’21.05.2019
Böyle bir kareyi özlemiştikDeniz SİPAHİBöyle bir kareyi özlemiştik21.05.2019
Moses-Dirar-Soldado 3lüsüyle 3 puanı aldı geldiRüştü ReçberMoses-Dirar-Soldado 3'lüsüyle 3 puanı aldı geldi21.05.2019
Türkiye artık yüzde 99’u müslüman olan ülke değilErtuğrul ÖZKÖKTürkiye artık yüzde 99’u müslüman olan ülke değil21.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.