Ya nedir?
- İnfaz düzenlemesi.
Hani var ya, yağmur gibi zamlar gelince, adına fiyat ayarlaması derler, işte bu da öyle bir şey.
- Af değil, ceza indirimi.
Hatta diyebilirsiniz ki:
- Toplumsal barış.
Yok yok.
En iyisi, af değil, vicdan muhasebesi deyin.
Görüyorsunuz.
Af ile L’af arasındaki fark, sadece bir virgülden ibaret.
Değer mi mızıkçılık yapmaya?
1 milyon fikir
Bazen aklınızdan geçiyordur:
- Ben Milli Eğitim Bakanı olsam.
Evet... Oldun diyelim.
Ne yaparsın?
- Şöyle yaparım, böyle yaparım.
Buyur yap işte.
Ne önerin varsa söyle. Fikir fikirden üstündür. Nasıl bir sistem? Nasıl bir eğitim politikası? Nasıl bir tedrisat? Nasıl bir müfredat? Aklından geçenleri anlat.
.........
Ama nereye anlatacaksın?
Hah, şimdi böyle bir merci var.
Var:
“1 milyon öğretmen / 1 milyon fikir” adıyla bir platform açılıyor. Duvara değil, artık oraya konuşacaksın, müjde.
Öyle ki:
- “Ah şu okullar olmasa” demek bile serbest.
Euro 2024
Sonuç açıklanınca, bütün Türkiye sessizliğe gömüldü.
Bu sessizlik, bir yarışı kaybetmenin hüznü değil, gelecek yarışlar için yeni bir azim ve inanç, hatta bir hırs ifade eden, değişik bir duygu içeriyordu.
Bize böyle bir duygu ve kararlılık aşıladığı için Türkiye Futbol Federasyonu’na ve katkısı olan her kuruma ve kişiye teşekkür ederiz. Vardıkları bu noktadan, yeni ufuklara açılacağımıza eminiz.
Laf bitmez
Af değil.
Ya nedir?
- İnfaz düzenlemesi.
Hani var ya, yağmur gibi zamlar gelince, adına fiyat ayarlaması derler, işte bu da öyle bir şey.
- Af değil, ceza indirimi.
Hatta diyebilirsiniz ki:
- Toplumsal barış.
Yok yok.
En iyisi, af değil, vicdan muhasebesi deyin.
Görüyorsunuz.
Af ile L’af arasındaki fark, sadece bir virgülden ibaret.
Değer mi mızıkçılık yapmaya?
1 milyon fikir
Bazen aklınızdan geçiyordur:
- Ben Milli Eğitim Bakanı olsam.
Evet... Oldun diyelim.
Ne yaparsın?
- Şöyle yaparım, böyle yaparım.
Buyur yap işte.
Ne önerin varsa söyle. Fikir fikirden üstündür. Nasıl bir sistem? Nasıl bir eğitim politikası? Nasıl bir tedrisat? Nasıl bir müfredat? Aklından geçenleri anlat.
.........
Ama nereye anlatacaksın?
Hah, şimdi böyle bir merci var.
Var:
“1 milyon öğretmen / 1 milyon fikir” adıyla bir platform açılıyor. Duvara değil, artık oraya konuşacaksın, müjde.
Öyle ki:
- “Ah şu okullar olmasa” demek bile serbest.
Euro 2024
Sonuç açıklanınca, bütün Türkiye sessizliğe gömüldü.
Bu sessizlik, bir yarışı kaybetmenin hüznü değil, gelecek yarışlar için yeni bir azim ve inanç, hatta bir hırs ifade eden, değişik bir duygu içeriyordu.
Bize böyle bir duygu ve kararlılık aşıladığı için Türkiye Futbol Federasyonu’na ve katkısı olan her kuruma ve kişiye teşekkür ederiz. Vardıkları bu noktadan, yeni ufuklara açılacağımıza eminiz.