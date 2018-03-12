Kolayı varken

Ama bu pazar sanki seçim varmış gibi, herkes sahaya döküldü.

Biraz erken değil mi?

Kaldı ki seçimin yan unsurları henüz tamamlanmadı. Bir dizi tartışma var.

Bunların en önemlisi barajla ilgili.

Bir taraftan meclisin kıymet-i harbiyesi kalmadığını söyleyip, bir taraftan da meclise kapağı atmanın derdine düşmek, gerçi tutarsızlıktır ama yine de “temsilde adalet”e kulağımızı kapamayalım.

***

Nedir mesele?

Efendim. İttifak yapan küçük partiler, meclise kolayca girecek... İttifak yapmayan ortanca partiler ise, 9.9 bile alsalar yüzde 10 barajını aşamayacak.

Bunun bile çaresi var.

İttifak yapmayan partililer için barajı aşağı çekmek, mesela yüzde 7’ye, yüzde 6’ya falan indirmek, acaba nasıl olur?

........

Tartışılan diğer konu ise sandık güvenliği.

Gerçi bu, mızıkçılığa varacak kadar bir bahanedir diyebilirsiniz ama demeyin. Kimsenin yüreğine en ufak bir şüphe düşmemesi için, ne mümkünse yapmak lazım.

Bu mu daha kolay, yoksa, seçimi gayrimeşru ilan edecek olanları teskin ve tatmin mi daha kolay?

Seçim, tartışma bitsin diye yapılır. Tartışma başlasın diye değil.

Hesap Uzmanı “Bay Kemal”e, Tayyip Erdoğan şöyle sesleniyor:

- Sen hâlâ Hesap Uzmanı olarak kalmışsın.

İncitmek için mi böyle söylüyor, yoksa, onu yüceltmek için mi, tam anlayamadım. Zira Hesap Uzmanlığı, en saygın kurumlardan biridir.

“Bay Kemal” şimdiye kadar böylesine büyük bir iltifat aldı mı acaba?