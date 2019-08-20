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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kolayı var

20 Ağustos 2019

Parmak kaldırın.

Seçilmiş Belediye Başkanları’nın görevden alınmasını demokratik teamüllere aykırı bulanlar bulmayanlar?..

Tamam, anlaşılmıştır.

- İndirin parmaklarınızı.

***

Peki, Anayasa’ya aykırı bulanlar bulmayanlar?..

- Tamam o da anlaşılmıştır.

“Bizimkiler”le “ötekiler”

ne güzel yarışıyorlar yine?

Hayır, yarışmıyorlar.

Kutuplaşıyorlar.

***

Kimsenin teamüllere baktığı yok. Laf ola söylüyorlar onu.

Kimsenin Anayasa’ya baktığı da yok.

En iyisi, soruyu şöyle soracaksınız:

Görevden alınmalarına memnun olanlar, olmayanlar?..

- Tamam anlaşılmıştır, indirin parmaklarınızı.

Netice:

“Bizimkiler” galip.

Siz kimlerdensiniz?

“Ötekilerden” mi?

***

Benim canım aslında neye sıkılıyor, biliyor musunuz?

AhmetTürk’e...

Sadece ona.

Bu kadar tecrübeli bir siyasetçi, hem de barışçı uzlaşmacı diye bildiğimiz

bir siyasetçi, nasıl oluyor da hâlâ o şaibenin içinde yer alıyor? Başkalarını oradan çekip çıkaracağına nasıl oluyor da kendisi o çarkın içine giriyor?

Canım sadece buna sıkılıyor.

***

Özet:

Neden görevden alındılar?

Neden?

“Hiçbir neden yoktu” diyebilir misiniz?

Ama yine de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, cansiparâne bir savunma bekliyorum.

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