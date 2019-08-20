Seçilmiş Belediye Başkanları’nın görevden alınmasını demokratik teamüllere aykırı bulanlar bulmayanlar?..
Tamam, anlaşılmıştır.
- İndirin parmaklarınızı.
***
Peki, Anayasa’ya aykırı bulanlar bulmayanlar?..
- Tamam o da anlaşılmıştır.
“Bizimkiler”le “ötekiler”
ne güzel yarışıyorlar yine?
Hayır, yarışmıyorlar.
Kutuplaşıyorlar.
***
Kimsenin teamüllere baktığı yok. Laf ola söylüyorlar onu.
Kimsenin Anayasa’ya baktığı da yok.
En iyisi, soruyu şöyle soracaksınız:
Görevden alınmalarına memnun olanlar, olmayanlar?..
- Tamam anlaşılmıştır, indirin parmaklarınızı.
Netice:
“Bizimkiler” galip.
Siz kimlerdensiniz?
“Ötekilerden” mi?
***
Benim canım aslında neye sıkılıyor, biliyor musunuz?
Ahmet Türk’e...
Sadece ona.
Bu kadar tecrübeli bir siyasetçi, hem de barışçı uzlaşmacı diye bildiğimiz
bir siyasetçi, nasıl oluyor da hâlâ o şaibenin içinde yer alıyor? Başkalarını oradan çekip çıkaracağına nasıl oluyor da kendisi o çarkın içine giriyor?
Canım sadece buna sıkılıyor.
***
Özet:
Neden görevden alındılar?
Neden?
“Hiçbir neden yoktu” diyebilir misiniz?
Ama yine de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, cansiparâne bir savunma bekliyorum.
Kolayı var
Parmak kaldırın.
Seçilmiş Belediye Başkanları’nın görevden alınmasını demokratik teamüllere aykırı bulanlar bulmayanlar?..
Tamam, anlaşılmıştır.
- İndirin parmaklarınızı.
***
Peki, Anayasa’ya aykırı bulanlar bulmayanlar?..
- Tamam o da anlaşılmıştır.
“Bizimkiler”le “ötekiler”
ne güzel yarışıyorlar yine?
Hayır, yarışmıyorlar.
Kutuplaşıyorlar.
***
Kimsenin teamüllere baktığı yok. Laf ola söylüyorlar onu.
Kimsenin Anayasa’ya baktığı da yok.
En iyisi, soruyu şöyle soracaksınız:
Görevden alınmalarına memnun olanlar, olmayanlar?..
- Tamam anlaşılmıştır, indirin parmaklarınızı.
Netice:
“Bizimkiler” galip.
Siz kimlerdensiniz?
“Ötekilerden” mi?
***
Benim canım aslında neye sıkılıyor, biliyor musunuz?
Ahmet Türk’e...
Sadece ona.
Bu kadar tecrübeli bir siyasetçi, hem de barışçı uzlaşmacı diye bildiğimiz
bir siyasetçi, nasıl oluyor da hâlâ o şaibenin içinde yer alıyor? Başkalarını oradan çekip çıkaracağına nasıl oluyor da kendisi o çarkın içine giriyor?
Canım sadece buna sıkılıyor.
***
Özet:
Neden görevden alındılar?
Neden?
“Hiçbir neden yoktu” diyebilir misiniz?
Ama yine de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, cansiparâne bir savunma bekliyorum.