Kolay denklem

- En az yüzde 40 alırım diyor.

Öbürün çıkıyor:

- En az yüzde 60 - 65 - 70 diyor.

Nasıl söyleyebiliyorlar bunu?

- E sen de söyle... Bir sakıncası yok.

***

Fakat ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı hâlâ belli değil.

Neden belli değil?

Yahut belli de, neden ilan edilmiş değil.

Gerekçesi hazır:

- Yıpratılmasın diye.

***

Nasıl olur?

Mesela AK Parti’de, Erdoğan’ın adaylığı ilan edildi diye ismi yıpranacak mıdır? Türkiye ilk defa mı duyuyor Tayyip Erdoğan’ın ismini? Hakkında söylenmedik yazılmadık ne kaldı ki? Yıpranmış hali’yle mi 16 yıldır orada oturuyor.

.........

İYİ Parti adayı Meral Akşener de öyle değil mi? Yıpranacak nesi var? Yıllardır tanıdığımız bir siyasetçi.

***

Buradan bir yere varmak istiyorum.

Şunu diyebilir miyiz:

- Kılıçdaroğlu aday değil.

Çünkü onun ismi de bu millete yabancı değil. Yıpranacak ya da yıpratılacak tarafı kalmadı. Herşeyi ortada:

- Benim adım Kemal.

***

Öyleyse, adı sanı fazla duyulmamış... duyulsa bile ağızlarda sakız olmamış... yerli ve milli... ama bir o kadar da batıya açık... bir aday var Kılıçdaroğlu’nun kafasında...

Tekrarlıyorum:

Ve çok kuvvetli bir dayanağım olmasa bile ısrar ediyorum:

- Kılıçdaroğlu aday değil.