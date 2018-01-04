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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kolay değil

4 Ocak 2018

İran’daki protestocular ne istiyorlar? Ne oldu böyle birdenbire?

- Canım efendim, bunlar masum isteklerdir.

- Haa anladım, bizim 27 Mayıs’taki masum öğrenci hareketleri gibi.

***

İran’daki bu ekonomik ve sosyal talepler, yeni mi zuhur etti? Şimdiye kadar her şey mükemmel miydi?

Demek ki:

-Zamanlama manidar.

Yok canım, nesi manidar? Kışkırtıcılar öyle beceriksiz ki, kendilerini armut gibi ele veriyorlar. Çaptan düşmüş, demode devrim mühendisleri bunlar.

***

Önemi yok.

Dışarıdan hangi tahrik ve kumpas gelirse gelsin. Bir devlet kolay yıkılmaz.  Bir rejim kolay değişmez.

Hele İran gibi tarihin derinlerinden gelen tecrübeli devletler, tehlikeyi hemen savuştururlar.

Nitekim İran, son 60 yılda bile ne tehlikeler atlattı.

Ama atlattı.

Hep kendi halkının kararıyla. (Dış tezgahlara rağmen)

***

Şimdiki protestolar ve ölçüyü aşan sokak gösterileri, zannetmem ki bir yere varsın.

Varamaz.

Çünkü başlarında bir lider yok.

- Lidersiz isyan mı olur?

- Lidersiz devrim mi olur?

- Lidersiz ihtilâl mi olur?

Haa, alelacele birini bulup çıkarırlarsa bilemem ama onun da çok saygın biri olması lazım...

Bence zor.

Çok zor.

 

Not:

Arap Baharı, Kürt Baharı, şimdi de İran Baharı, Acem Baharı.

Bahar’dan geçilmiyor.

Darısı ABD Baharı’nın başına.

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