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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kırık dökük

1 Mayıs 2018

Merak edilen epey konu var.

Okuyucuların en çok sorduğu da şu:

-İkinci gelerek finale kalan aday vazgeçer de yarıştan çekilirse ne olur?

- Onun yerine üçüncü sıradaki aday yarışır.

Ama niçin çekilsin?

Sağlık sorunu yoksa niçin?

-Danışıklı dövüş olduğu için mi?

Yahu kim böyle bir fedakârlık yapar?

***

Bir de 100 bin imza meselesi var.

Kolay değil.

Tek başına böyle bir imzayı, hem de 4-5 gün içinde toplamanız çok zor. Arkanızda bir parti organizasyonu lazım.

Zaten imzayı toplayamazsanız yatırdığınız para da yanıyor. (Akşener için 100 bin imzaya gerek kalmamıştı ama o, geri dönmedi. Bunu da kayda geçelim.)

***

Unutmadan... Seçim güvenliği ya da sandık güvenliği... Çok konuşuluyor ama şunu iyi biliniz ki:

- Hile yapmak imkansızdır. Oy çalmak, mükerrer oy kullanmak, evrakta tahrifat yapıp seçim sonuçlarıyla oynamak... bunlar imkansızdır.

Aksini iddia eden varsa nasıl olacağını bana bir zahmet anlatıversin.

Haa..

Şunu da unutmayın:

Sandık güvenliği başka.

Seçim güvenliği başka.

Anlatabildim mi?

(1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun)

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