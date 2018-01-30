Kırık-dökük

Zeytin Dalı, hiçbir partinin değil milletin gururudur...

Elbette öyledir.

- Ama sorumluluk?

O sadece iktidar partisine aittir. Öbürlerini bağlamaz.

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İşte, iktidar, böylesine bir ateşten gömlek... “Dünya’nın en doğru işini yapsa bile” Engin Altay’dan alkış beklemesin.

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Peki, askerî bir başarı, oy’a tahvil edilir mi?

Vallahi, Kıbrıs Savaşı oy’a tahvil edildi miydi, dönüp bir ona bakmak lazım.

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Her hezimet, iktidarlara fatura edilecek ama hiçbir zafer oy’a tahvil edilemeyecek, öyle mi?

Çok romantiksiniz.

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Toparlayalım.

Bu oy’a tahvil lafı, durup dururken niçin ve nasıl geldi gündeme?

Hayrola?

Erken seçim mi var?

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Tam bunu düşünürken, HDP sözcüsü ne dedi:

- Erken seçim, bu meclise itibarsızlık getirir.

Onu bilmem de...

Acaba seni tekrar getirebilir mi?

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Erken veya vaktinde seçim. Fark etmez.

Ama kaybetmenin, bu defa telafisi yok. Yani, eski seçimlere benzemez.

Onun için, önümüzdeki ayları haftaları çok dikkatli geçireceksiniz. Ufak tefek değil ama büyük bir siyasi hata yapmayacaksınız. Dilinize hakim olacaksınız. Hay Allah... Bakalım buna nasıl dayancaksınız.