Kırık dökük...

Düşünüyorum da ABD, Öcalan’ı paketleyip bize niye teslim etti?

Ve aynı yıl Gülen’I bizden niye teslim aldı?

Tam 18 yıldır Öcalan İmralı’da, Gülen Amerika’da.

Lakin Öcalan, hiçbir işimize yaramıyor. Zaten kendi örgütüne bile söz geçiremiyor.

Amerika’ya desek ki:

- Gel değişelim, ver Gülen’i, al Öcalan’ı.

Kabul etmez. Bu Amerika var ya, derin Amerika?..

Seve seve Trump’tan Clinton’dan, şundan bundan vazgeçer de, Gülen’den vazgeçmez.

***

Diğer taraftan da...

Amerikalı demokratların Başkan Trump’a duyduğu öfke “batsın bu ülke, yeter ki Trump düşsün” noktasına vardı.

Bilin bakalım:

Biz mi küçük Amerikayız, yoksa Amerika mı büyük Türkiye.

TEK TİP

Darbeci askerlere tek tip elbise... Veya tulum.

Ne gerek vardı buna?

İçlerinden biri Hero yazılı tişört giydiği için bu yola başvuruluyor.

Halbuki duruşmaya giderken kılıkları kıyafetleri dikkatlice kontrol edilse, öyle korsan tişörtler falan kullanamazlar.

Çok mu zahmet, çok mu külfet bunu denetlemek?

Yoksa bu gürûha tek tip giysi diktirmek, daha mı az zahmet ve külfet?

Masrafı da caba.

TERCİH

Lucescu mu bize vefa gösterdi, yoksa biz mi ona?

Önemli değil.

- Alan razı, veren razı.

İnşallah ödeşmiş sayılırız.

Milli takım için iyi bir tercih mi yaptık onu bilmem ama Lucescu’nun fevkalâde bir tercih yaptığı muhakkak.