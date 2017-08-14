Kırık çizgiler

Terörü lanetlerken örgütün ismini niçin zikretmiyorsunuz?

Trabzon Maçka’da,

15 yaşındaki Eren’in katilleri kimdir, bilmiyor musunuz?

- Niçin söylemiyorsunuz?

PKK’yı niçin gizliyorsunuz?

Korkuyor musunuz?

Yoksa diliniz mi varmıyor?

Yuvarlak sözlerle, göstermelik bir kınama neye yarar?

O kadarını Öcalan bile yapar.

****

Bir de öbür konu var.

15 Temmuz Şehitleri için “katili devlettir” sözünü ilk defa duyuyor değiliz ki.

Bunu kibarca söyleyen

başkaları da oldu.

Mesela:

Silahlı askere karşı, halkın sokağa dökülmesini çok tehlikeli bulan ama bal gibi darbe yanlısı

olduğunu bildiğimiz, usta konuşmacılar gördük.

Darbenin önlenmesine ne kadar üzüldüklerini, maharetle sakladılar.

Yoksa, halk umurlarında mı?

****

Dışarıya Türkiye’yi şikayet etme konusuna gelince...

Kılıçdaroğlu’nu tenzih ederim, bu bizim eski huyumuzdur.

Üstünde durmayın.

Çünkü kendi memleketini kötüleyen insanları, Avrupalı bile adam yerine koymaz. Şimdiye kadar da zaten koymamıştır.

Not:

ABD atıp tutuyor ama Venezüela dahil artık

her ülke ona posta koyuyor. Barzani bile sallamıyor.

İtibar kaybı, tam budur işte... Sen istediğin kadar

“Süper devletim” de.

Bir nokta daha var.

Ey Amerika.

Tekrar bir Kore savaşında yine bize güveniyorsan, yooo, bu defa bizi zor bulursun zor.