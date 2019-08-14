Bayramda biraz da siyasi yelpazeyi düşündüm. Bir merkez parti hevesidir gidiyor.
HDP hariç bütün partiler merkeze yöneliyor. Yeni kurulacak olan partiler bile merkezi hedeflediklerini şimdiden ilan ediyor.
Tamam da...
Ne demek merkez parti?
Ilımlı mı?
Akıllı uslu mu?
Yoksa fincancı katırlarını ürkütmeyen bir iddiasız heyet mi?
Merkez’den kasıt ne?
***
Partilerin kendilerini merkezde sunmaları veya sanmaları bir şey ifade etmez.
Bizde her seçim bir merkez çıkıyor.
Oysa merkez, kalıcıdır.
Bu kadar oynak merkez, bilmem ki doğru mudur?
***
Bunu bir ilkeye bağlamak lazım.
Merkez, övünme yeri değildir.
Saklanma yeri değildir.
Aklanma yeri hiç değildir.
Solcuyum demekle nasıl solcu olunmuyorsa, merkezdeyim demekle de merkezde olunmuyor.
Zira sabıka kayıtları silinmiyor.
***
Mesele şudur:
Solcuyum diyenler kimseyi inandıramadılar.
Sağcıyım diyenler sağcı gibi davranamadılar.
Komünistler, faşistler zaten iflas ettiler.
Sığınılacak tek liman kaldı.
Merkez.
Bu yüzden paylaşamıyorlar.
***
Yine de kötü bir akım sayılmaz.
Şahsen merkeze hiçbir itirazım yok. Bilakis aşinalığım var. Yeter ki dejenere edilmesin. Siyasi yelpaze bir kerecik de siyasetsiz bir çizgiye dönüşsün bakalım...
Belki de böylesi bize iyi gelir.
Kırık çizgi
Bayramda biraz da siyasi yelpazeyi düşündüm. Bir merkez parti hevesidir gidiyor.
HDP hariç bütün partiler merkeze yöneliyor. Yeni kurulacak olan partiler bile merkezi hedeflediklerini şimdiden ilan ediyor.
Tamam da...
Ne demek merkez parti?
Ilımlı mı?
Akıllı uslu mu?
Yoksa fincancı katırlarını ürkütmeyen bir iddiasız heyet mi?
Merkez’den kasıt ne?
***
Partilerin kendilerini merkezde sunmaları veya sanmaları bir şey ifade etmez.
Bizde her seçim bir merkez çıkıyor.
Oysa merkez, kalıcıdır.
Bu kadar oynak merkez, bilmem ki doğru mudur?
***
Bunu bir ilkeye bağlamak lazım.
Merkez, övünme yeri değildir.
Saklanma yeri değildir.
Aklanma yeri hiç değildir.
Solcuyum demekle nasıl solcu olunmuyorsa, merkezdeyim demekle de merkezde olunmuyor.
Zira sabıka kayıtları silinmiyor.
***
Mesele şudur:
Solcuyum diyenler kimseyi inandıramadılar.
Sağcıyım diyenler sağcı gibi davranamadılar.
Komünistler, faşistler zaten iflas ettiler.
Sığınılacak tek liman kaldı.
Merkez.
Bu yüzden paylaşamıyorlar.
***
Yine de kötü bir akım sayılmaz.
Şahsen merkeze hiçbir itirazım yok. Bilakis aşinalığım var. Yeter ki dejenere edilmesin. Siyasi yelpaze bir kerecik de siyasetsiz bir çizgiye dönüşsün bakalım...
Belki de böylesi bize iyi gelir.