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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kırık çizgi

20 Temmuz 2019

Meclis’teki 4 parti, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP, ortak bir bildiri yayınlayıp AB yaptırımlarına tepki gösteriyor...

Mesele nedir?

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları.

- Bildiride HDP’nin imzası yok.

***

Bu ne demektir?

- Türkiye sondaj çalışmalarını bıraksın. Gemilerini geri çeksin.

Avrupa böyle istiyor.

Yani Türkiye yok hükmünde.

HDP de Avrupa’yı onaylıyor...

Bu sebeple de meclisteki bildiriye imza atmıyor.

***

İşte ben, böyle açık ve dürüstçe tavır koyan siyasi partileri severim.

Ne yapacaktı?

Bildiriye kerhen imza atıp bizi mi kandıracaktı?

Bravo HDP’ye.

Türkiye’nin değil, Brüksel’in yanında yer aldığını alenen gösterdi... Ahde vefa.

Yani Fransız Macron gibi kıvırmadı.

- Fransız’dan daha Fransız davrandı.

***

Lakin, Türk damgasına, Türk Parlamentosu’na, hatta zaman zaman Türk Bayrağı’na, Türk askerine, polisine bu kadar öfkeli duran HDP’nin, her seçim vakti gelince, kopkoyu Türk olan siyasi partilerle birlikte hareket etmesini anlayamıyorum.

İnsan, bu derece nefret duyduğu bir milli marka’yla ve organlarıyla kol kola girer mi?

Bari Komünist Parti gibi bağımsız kalsa, daha saygın olmaz mı?

Bence bu çelişkiden çıkmalı, en az Brüksel kadar Türkiye’ye uzak durmalıdır.

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