Bence şu domates, biber, patlıcan muhabbetini fazla uzatmayalım.
Halk dalkavukluğu başkadır, halk istismarcılığı başka.
Bu kuyruklar, kıtlıkta yok’a ulaşmak için değil, çok şükür -her şey varken- ucuz’a kavuşmak için.
Tartışmayı bırakıp domates yemeye devam azizim... Yeter ki domates sahiden domates olsun.
Tanzim satışlarını eleştirmek geri teper... Beğenmeyen, gitsin yine marketlerden alışveriş yapsın, mani yok... Zaten göreceksiniz, fiyatlar marketlerde de normale dönecektir.
Esasen normale dönmezse, bundan böyle, Sevgililer Günü’nde, sevgilimize hediye niyetine, 1 kilo domates, 1 kilo patlıcan...
Tanıdığım en iyi kabzımal Erman Toroğlu’dur. Maldan anlar.
Bu işlere o ne diyor acaba?
Mesela domates, biber, patlıcanla savunma sanayii’nin ilişkisini bana anlatabilir mi?
Siyaset
Dönelim seçim atmosferine.
Deniyor ki:
- Gürsel Tekin keşke bu eleştirilerini seçimden sonra yapsaydı.
Yani, testi kırıldıktan sonra.
Lakin iyi düşünün.
Seçimde eğer bir başarısızlık olursa, liyakat kâşifi Genel Başkanı’nın eline “Gürsel yüzünden böyle oldu” diye mükemmel bir argüman vermiştir. Daha ne olsun?
Temenni etmem ama siz yine de bu yazıyı kesip saklayın.
Kırık çizgi
Bence şu domates, biber, patlıcan muhabbetini fazla uzatmayalım.
Halk dalkavukluğu başkadır, halk istismarcılığı başka.
Bu kuyruklar, kıtlıkta yok’a ulaşmak için değil, çok şükür -her şey varken- ucuz’a kavuşmak için.
Tartışmayı bırakıp domates yemeye devam azizim... Yeter ki domates sahiden domates olsun.
Tanzim satışlarını eleştirmek geri teper... Beğenmeyen, gitsin yine marketlerden alışveriş yapsın, mani yok... Zaten göreceksiniz, fiyatlar marketlerde de normale dönecektir.
Esasen normale dönmezse, bundan böyle, Sevgililer Günü’nde, sevgilimize hediye niyetine, 1 kilo domates, 1 kilo patlıcan...
Tanıdığım en iyi kabzımal Erman Toroğlu’dur. Maldan anlar.
Bu işlere o ne diyor acaba?
Mesela domates, biber, patlıcanla savunma sanayii’nin ilişkisini bana anlatabilir mi?
Siyaset
Dönelim seçim atmosferine.
Deniyor ki:
- Gürsel Tekin keşke bu eleştirilerini seçimden sonra yapsaydı.
Yani, testi kırıldıktan sonra.
Lakin iyi düşünün.
Seçimde eğer bir başarısızlık olursa, liyakat kâşifi Genel Başkanı’nın eline “Gürsel yüzünden böyle oldu” diye mükemmel bir argüman vermiştir. Daha ne olsun?
Temenni etmem ama siz yine de bu yazıyı kesip saklayın.