Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Kırık çizgi
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kırık çizgi

13 Şubat 2019

Bence şu domates, biber, patlıcan muhabbetini fazla uzatmayalım.

Halk dalkavukluğu başkadır, halk istismarcılığı başka.

Bu kuyruklar, kıtlıkta yok’a ulaşmak için değil, çok şükür -her şey varken- ucuz’a kavuşmak için.

Tartışmayı bırakıp domates yemeye devam azizim... Yeter ki domates sahiden domates olsun.

Tanzim satışlarını eleştirmek geri teper... Beğenmeyen, gitsin yine marketlerden alışveriş yapsın, mani yok... Zaten göreceksiniz, fiyatlar marketlerde de normale dönecektir.

Esasen normale dönmezse, bundan böyle, Sevgililer Günü’nde, sevgilimize hediye niyetine, 1 kilo domates, 1 kilo patlıcan...

Tanıdığım en iyi kabzımal Erman Toroğlu’dur. Maldan anlar.

Bu işlere o ne diyor acaba?

Mesela domates, biber, patlıcanla savunma sanayii’nin ilişkisini bana anlatabilir mi?

Siyaset

Dönelim seçim atmosferine.

Deniyor ki:

-Gürsel Tekin keşke bu eleştirilerini seçimden sonra yapsaydı.

Yani, testi kırıldıktan sonra.

Lakin iyi düşünün.

Seçimde eğer bir başarısızlık olursa, liyakat kâşifi GenelBaşkanı’nın eline “Gürsel yüzünden böyle oldu” diye mükemmel bir argüman vermiştir. Daha ne olsun?

Temenni etmem ama siz yine de bu yazıyı kesip saklayın.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.