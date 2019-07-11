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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kim nerede?

11 Temmuz 2019

Ufukta bir seçim falan gözükmüyor. Gerçi üstü örtülü ufak tefek girişimler ve de hafiften el ense çekmeler var ama genel atmosfer seçimsiz bir dönem’I işaret etmektedir.

 

Sakin bir iklim yakalamışken, soğukkanlı bir değerlendirme yapalım mı?

Yapalım.

Partilerin siyasi yelpazedeki konumları nedir?

Buyurun.

.........

AK Parti - Muhafazakâr (ve milliyetçi)

MHP - Milliyetçi (ve muhafazakâr)

İYİ Parti - Milliyetçi (ve muhafazakâr)

BBP - Milliyetçi (ve muhafazakâr)

SP - Muhafazakâr.

Babacan-yolda - Muhafazakâr.

Davutoğlu-yolda - Muhafazakâr.

Ve CHP - En muhafazakâr.

***

Nedir bu böyle?

İlaç için bir tanecik de solcu parti olmaz mı?

Bütün solculuk HDP’ye kaldıysa, sevsinler böyle siyasi yelpazeyi.

Vallaha komünistleri bile özlemişim.

Not:

Pendik’teki olayı biliyorsunuz.

O trafik magandaları elbet müstahak oldukları cezayı görecek.

Lakin, Pendik Karakol Amiri niye görevden alınıyor?

Magandaları gayet nazik, gayet kibar karşıladığı için mi?

Ne yapacaktı?

Tekme tokatla mı karşılayacaktı? Hani cezayı yargı verir diyorduk

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