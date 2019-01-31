Amerika’nın paşa gönlü, şimdi de Venezuela için racon kesiyor ya...
Devlet Bahçeli de oradan yola çıkıp “bize de bir gün racon keser mi” diye latif bir gönderme yapıyor.
Ne kızıyorsunuz?
Kızmayın.
Cevap verin Bahçeli’ye.
***
Sanki hiç yaşamadık mı?
Görmedik mi?
Bu Amerika, 27 Mayıs’ta “Menderes gitsin” demedi mi? Dedi.
Bu Amerika, 12 Mart’ta “Demirel gitsin” demedi mi? Dedi.
Aynı Amerika, 12 Eylül’de Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş dahil “hepsi birden gitsin” demedi mi? Dedi.
Aynı Amerika, 28 Şubat’ta “Erbakan gitsin” demedi mi? Dedi.
Yahu bu Amerika, 15 Temmuz’da sanki uslu mu durdu?
***
Allah bilir, “Erdoğan gitsin” diye düşünüyordur ama yerine adam bulamıyordur...
Belki mevcutları da gözü kesmiyordur.
Devlet Bahçeli, pek güzel söylemiş.
Ne kızıyorsunuz ona?
Cevap verin.
Yukarıda şu saydıklarım tek tek olmadı mı?
Trump’ın paşa gönlü, bize hiç de yabancı değil.
“Örtülü”
İttifak’ın gizlisi kapaklısı olur mu?
HDP gibi açık oynamak lazım.
PKK’yla olan ittifakını hiç gizlemedi. Öcalan’ın heykelini dikeceğini meydanlarda ilan etti. Sırtını dayadığı bütün yan kuruluşların isimlerini tek tek saydı.
Lakin kendisiyle seçim ittifakı yapanlara “niçin örtülü ittifak” diye sormuyor HDP.
Tuhaf değil mi?
PKK’yla bile gönül bağını gizlemeyen bir parti, seçim müttefiklerinin gizli uydusu olur mu?
Kim gitsin?
Amerika’nın paşa gönlü, şimdi de Venezuela için racon kesiyor ya...
Devlet Bahçeli de oradan yola çıkıp “bize de bir gün racon keser mi” diye latif bir gönderme yapıyor.
Ne kızıyorsunuz?
Kızmayın.
Cevap verin Bahçeli’ye.
***
Sanki hiç yaşamadık mı?
Görmedik mi?
Bu Amerika, 27 Mayıs’ta “Menderes gitsin” demedi mi? Dedi.
Bu Amerika, 12 Mart’ta “Demirel gitsin” demedi mi? Dedi.
Aynı Amerika, 12 Eylül’de Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş dahil “hepsi birden gitsin” demedi mi? Dedi.
Aynı Amerika, 28 Şubat’ta “Erbakan gitsin” demedi mi? Dedi.
Yahu bu Amerika, 15 Temmuz’da sanki uslu mu durdu?
***
Allah bilir, “Erdoğan gitsin” diye düşünüyordur ama yerine adam bulamıyordur...
Belki mevcutları da gözü kesmiyordur.
Devlet Bahçeli, pek güzel söylemiş.
Ne kızıyorsunuz ona?
Cevap verin.
Yukarıda şu saydıklarım tek tek olmadı mı?
Trump’ın paşa gönlü, bize hiç de yabancı değil.
“Örtülü”
İttifak’ın gizlisi kapaklısı olur mu?
HDP gibi açık oynamak lazım.
PKK’yla olan ittifakını hiç gizlemedi. Öcalan’ın heykelini dikeceğini meydanlarda ilan etti. Sırtını dayadığı bütün yan kuruluşların isimlerini tek tek saydı.
Lakin kendisiyle seçim ittifakı yapanlara “niçin örtülü ittifak” diye sormuyor HDP.
Tuhaf değil mi?
PKK’yla bile gönül bağını gizlemeyen bir parti, seçim müttefiklerinin gizli uydusu olur mu?