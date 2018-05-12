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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kim dinler?

12 Mayıs 2018

Parlamenter Sistem’e dönüş ciddi bir vaattir ama nasıl dönüleceğini hiç anlatmamak gayriciddi bir tutum.

Nasıl dönülür?

.........

En azından bari şu kadarı bilinmelidir ki:

- Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak olan zat, derhal istifa edip parlamentoyla birlikte tekrar seçime gitmeye mecbur.

- Mecbur, çünkü Cumhurbaşkanını halk değil tekrar meclisin seçmesi lazım.

- Tabii bu sebeple de anayasanın değişmesi şart.

.........

Yeter... Gerisini saymıyorum. Şu kadarı bile kaç yıl sürer?

- Bir seçim daha.

- Belki bir seçim daha.

-Belki bir referandum.

Öf, içim şişti.

***

Bunları anlatan yok.

Sadece “eski sisteme döneceğiz” diyen var.

Tamam da nasıl döneceksiniz? Bize bir takvim lütfeder misiniz?

Bilirim ki etmezsiniz.

Pekalâ, etmeyin.

Ama milletin yarısını demokrasi aşığı, öbür yarısını da diktatör meraklısı olarak tanımlamaktan vazgeçin.

***

Kaldı ki, eğer Cumhurbaşkanı sahiden değişecekse... Yeni gelecek olan kişi “Atı aldı mı Üskadar’ı geçer.”

-Dur gitme yahu, Parlamenter Sistem’e dönecektik.

Kim dinler?

Şimdi Muharrem İnce’ye şunu rahatça sorabilirsiniz:

-24 Haziran’da seçilirsen, hemen ertesi sabah istifa etmeye hazır mısın?

Hayır.

İstifa falan yok.

Nitekim Çankaya Köşkü’nde oturacağını söylüyor.

Daha ne desin?

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