Pek inandırıcı gelmedi ama tek aday diye bir öneri düştü gündeme.

Muhalefet partileri, tek aday yani, ortak aday üzerinde çalışıyormuş...muş.

Bu model, ikinci tur’u kaldırıp, seçimi tek tur’a indirmekten başka neye yarar?

***

Yanlış anlamıyorsak...

Bir tarafta Erdoğan... öbür tarafta, tüm muhalefeti temsilen tek aday.

Böylece 2 kişi yarışacak.

Bir seferde...

Kim daha fazla oy alırsa.

Öyle mi?

Hiç zannetmem.

Bunda bir yanlışlık var.

Herhalde var ki, bir taraftan da CHP’li Dursun Çiçek “SP adayı’nın Abdullah Gül olmasını temenni ederiz” diyerek, üçüncü bir aday’a yol veriyor.

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Her neyse.

Haberin doğrusunu bugün yarın nasıl olsa öğreneceğiz.

Dönelim biz kendi işimize.

Yorumlarda hata yapmamaya çalışıyoruz. Bu bakımdan, şu noktaya dikkatli yaklaşacağız:

- Hedef nedir? Erdoğan’ı oradan indirmek mi yoksa Parlamenter Sistem’e dönmek mi?

İndirmekse... seçimi kaybettiği takdirde, o gece zaten oradan hemen iner...

Ama Parlamenter Sistem’e dönmekse, soru şudur:

Ne zaman?

Kaç seçim sonra? Kaç referandum sonra? Yani, kaç yıl sonra?

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Bir de şu var:

Yeni gelecek olan Cumhurbaşkanı, hazır oraya gelmişken, bu kadar geniş yetkilerin tadını hiç çıkarmayacak mı?

Orada kaldığı sürece “ben bu yetkileri kullanmam” diyecek mi?

Sırf kayda geçsin diye soruyorum. Yoksa bunun bir teminatı olmadığını ben de biliyorum.