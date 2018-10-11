Niye kötülük ettiler Kaşıkçı’ya?
- Efendim Suudi Hükümeti’ne muhalifmiş.
- Ne olur muhalifse?
- Ama bu, sırf Suudi Hükümeti’ne değil, Suudi Arabistan’a da muhalifmiş.
- Yani, vatan haini demek istiyorsun, öyle mi?
- Evet, öyle.
- Yahu vatan hainliği dünyada moda şimdi... Hainlere ceza değil, ödül veriyorlar artık...
.........
Sonuç: Demek ki bu bir hain değil...
Olsa olsa, uygarlık arayan bir Arap Milliyetçisi.
Brunson
Rahip Bey, yarınki duruşmada tahliye olacak mı, olmayacak mı?
Bekleyiş sürüyor.
- Döviz kuru bundan etkilenecekmiş.
Yok artık, daha neler.
Doların fiyatı için bile mahkeme kararı lazımsa, enflasyonun başı kel mi? Onu da yargıya havale edelim.
Bir çağrışım
Amerika’yla olan gerginlik, bakın nerelere vardı.
Taa İsmet Paşa’nın ABD Bayrağı’nı -nezaketen- sallamasından, Morisson Süleyman’a kadar, ne gereksiz çağrışımlar.
Bence geçelim bunları.
Amerikan askeri, bugün, terör örgütünün bayrağını öpüp başına koyuyor, ne haber?
Yeterlilik
Testi kırıldıktan sonra değil, kırılmadan önce müdahale...
Kayyum meselesinden bahsediyorum.
“Teröre bulaşmış olanlar, Belediye Başkanı seçilse bile, görevden alınacaklar.”
Bunu biliyoruz.
Lakin, teröre bulaşmış olanlar, yeterlilik alıp da nasıl aday olabilirler?
Bunların seçildikten sonra mı ahlakları bozuluyor acaba?
Kaşıkçı
Adamdan ne istediler?
Niye kötülük ettiler Kaşıkçı’ya?
- Efendim Suudi Hükümeti’ne muhalifmiş.
- Ne olur muhalifse?
- Ama bu, sırf Suudi Hükümeti’ne değil, Suudi Arabistan’a da muhalifmiş.
- Yani, vatan haini demek istiyorsun, öyle mi?
- Evet, öyle.
- Yahu vatan hainliği dünyada moda şimdi... Hainlere ceza değil, ödül veriyorlar artık...
.........
Sonuç: Demek ki bu bir hain değil...
Olsa olsa, uygarlık arayan bir Arap Milliyetçisi.
Brunson
Rahip Bey, yarınki duruşmada tahliye olacak mı, olmayacak mı?
Bekleyiş sürüyor.
- Döviz kuru bundan etkilenecekmiş.
Yok artık, daha neler.
Doların fiyatı için bile mahkeme kararı lazımsa, enflasyonun başı kel mi? Onu da yargıya havale edelim.
Bir çağrışım
Amerika’yla olan gerginlik, bakın nerelere vardı.
Taa İsmet Paşa’nın ABD Bayrağı’nı -nezaketen- sallamasından, Morisson Süleyman’a kadar, ne gereksiz çağrışımlar.
Bence geçelim bunları.
Amerikan askeri, bugün, terör örgütünün bayrağını öpüp başına koyuyor, ne haber?
Yeterlilik
Testi kırıldıktan sonra değil, kırılmadan önce müdahale...
Kayyum meselesinden bahsediyorum.
“Teröre bulaşmış olanlar, Belediye Başkanı seçilse bile, görevden alınacaklar.”
Bunu biliyoruz.
Lakin, teröre bulaşmış olanlar, yeterlilik alıp da nasıl aday olabilirler?
Bunların seçildikten sonra mı ahlakları bozuluyor acaba?