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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Karar vaktidir

13 Temmuz 2019

Ufukta gözüken yaptırımlardan nasıl kurtuluruz?

Malum... Hem ABD, hem AB, yaptırım dizisi’ne hazırlanıyor.

Nasıl kurtuluruz?

***

Önce şu S-400’ler meselesini tatlıya bağlarız... Mesela çıkıp deriz ki:

- Biz bu S-400’leri aldık ama aktif duruma getirmeyeceğiz...

Yani?

- Yurt savunmasından vazgeçiyoruz. Lanet olsun.

Böylece, ABD yaptırımlardan pekala kurtulabiliriz. Bu bir.

***

İkinci sırada ne var? Hatta daha da yakın tehlike nedir?

- AB yaptırımları.

Nasıl göğüsleriz?

Çok kolay.

Yarından tezi yok çıkıp deriz ki:

- Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarından vazgeçiyoruz.

İyi niyet göstergesi olarak da:

- Yavuz ve Fatih Gemileri’ni derhal geri çekiyoruz.

Böylece AB yaptırımlarından da pekala kurtulabiliriz.

***

Yok, böyle yapmaz da yurt savunması diye tutturup S-400’lerde ısrar edersek... Ve de KKTC’nin Akdeniz’deki hakları diye ille tutturup sondaj çalışmalarına devam edersek, o zaman yaptırımlara katlanırız.

Ya öyle, ya böyle.

***

Türkiye, kendi iradesi dışında oluşan bu kuşatmadan nasıl bir irade sergileyerek çıkabilir?

a) Havlu atarak mı?

b) Ne pahasına olursa olsun direnerek mi?

c) Yoksa üçüncü bir yol arayarak mı?

.........

Hükümetin tavrını tarzını niyetini tercihini duruşunu çıkışını, şusunu busunu kısmen görüyoruz ve anlıyoruz.

Lakin muhalefet ne düşünüyor acaba, ne tavsiye ediyor? Sırf siyasi partiler değil, bütün muhalif unsurlar, acaba ne diyor?

Milli ölçüler acaba ne kadar uyuşuyor veya ayrışıyor.

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