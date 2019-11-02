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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Karanlık kafa

2 Kasım 2019

Adama soruyorlar:

- Soykırım iddialarını içeren tasarıya niye “evet” oyu verdiniz?

Cevap:

- Türkiye, ABD’ye saygı duymuyor gibi gözüküyordu.

Ne cevap ama?

Nasıl cevap?

Bu Bay Steve Cohen, Temsilciler Meclisi üyesi... Herhalde münevver cahiller’in temsilcisi.

Nereye ve niye oy verdiğini bilmiyor.

***

Ya öbürü?

Bay Coleo Cingen?

O da Temsilciler Meclisi üyesi... Hem de Tıp Doktoru...

Aynı suali ona da soruyorlar:

- Soykırım tasarısına niye “evet” dediniz?

Cevap:

- Ben NATO taraftarıyım.

Ne okkalı bir cevap ama...

Bu tıp doktoruna canını emanet eden bir hasta var mı acaba?

***

Bunlar okumuş Amerikalılar.

Biliyorsunuz, tarihçi bir dostu da Trump’a demişti ki:

- Türklerle Kürtler yüzyıllardır birbiriyle savaşıyor.

Trump ne bilsin?

O da inandı, böyle bir açıklama yaptı. Neyse ki bizimkiler, Trump’ı düzelttiler.

Dediler ki ona:

- Evet Kürtlerle yüzyıllardır savaşıyoruz ama omuz omuza, kol kola.

***

İşte böyle tarihçiler varsa, 1915 olaylarının tahlilini tarihçilere bırakmak da fayda etmez. Bunlar Kemal Sunal’ı sahici Tosun Paşa zannederler.

Ben yine de Amerikalıların içinde Trump’ı hepsine tercih ederim... Ne yazık ki bu ezberci temsilciler güruhu, şimdi Trump’ı azletmenin peşine düştüler. Darbe’ye kalkışıyorlar.

Demokratik darbe.

Ayıptır söylemesi, bu ucube tablo, biraz bizim 28 Şubatı andırıyor.

Ama onu bile başaramayacaklar. 1924’e kadar Trump’la birlikte yaşamaya hazırlıklı olmalılar.

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