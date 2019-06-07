Bayram’dan kalan notlar var. Onları da bugün tamamlayalım. Zira yarından itibaren rutine döneceğiz.
Otoyollardaki trafik kazalarına değinmeyeceğim. Yazılanların çizilenlerin hiçbir işe yaramadığını gördüğüm için, ben o defteri çoktan kapattım.
Öbür notlara geçiyorum.
***
Partilerin bayramlaşmaları o kadar sahteydi ki, bayramlaşmaya hiç katılmayan partiler, bâri samimi gözüktü.
***
Açık açık ve cansiparâne muhalefet yapan kurumlar var, eyvallah.
Bir de öbürleri var:
Tarafsız gözükmeyi ince sanat haline getirmiş o takiyecilerin muhalefet biçimi daha etkili.
Haberiniz olsun.
***
Ankara seçiminde Ankaralılık mühimdi... Nitekim Mansur Yavaş, hep Ankaralılığını öne çıkardı.
İstanbul’un ise İstanbulluluk diye bir derdi yok. Belediye Başkanı’nı Anadolu İnsanı belirleyecek... Seçen de Anadolu İnsanı olacak, seçilen de.
***
Unutmayalım.
Avukatlara yeşil pasaport...
Lakin bunu eleştiren avukatlar gördük.
Bütün derdiniz bu olsun...
Yahu mecbur değilsiniz ki, yeşil pasaportu ister al, ister alma. Yine eski pasaportunu kullan beyim.
Cezası yok ki...
Kalan notlar
Bayram’dan kalan notlar var. Onları da bugün tamamlayalım. Zira yarından itibaren rutine döneceğiz.
Otoyollardaki trafik kazalarına değinmeyeceğim. Yazılanların çizilenlerin hiçbir işe yaramadığını gördüğüm için, ben o defteri çoktan kapattım.
Öbür notlara geçiyorum.
***
Partilerin bayramlaşmaları o kadar sahteydi ki, bayramlaşmaya hiç katılmayan partiler, bâri samimi gözüktü.
***
Açık açık ve cansiparâne muhalefet yapan kurumlar var, eyvallah.
Bir de öbürleri var:
Tarafsız gözükmeyi ince sanat haline getirmiş o takiyecilerin muhalefet biçimi daha etkili.
Haberiniz olsun.
***
Ankara seçiminde Ankaralılık mühimdi... Nitekim Mansur Yavaş, hep Ankaralılığını öne çıkardı.
İstanbul’un ise İstanbulluluk diye bir derdi yok. Belediye Başkanı’nı Anadolu İnsanı belirleyecek... Seçen de Anadolu İnsanı olacak, seçilen de.
***
Unutmayalım.
Avukatlara yeşil pasaport...
Lakin bunu eleştiren avukatlar gördük.
Bütün derdiniz bu olsun...
Yahu mecbur değilsiniz ki, yeşil pasaportu ister al, ister alma. Yine eski pasaportunu kullan beyim.
Cezası yok ki...