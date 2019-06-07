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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kalan notlar

7 Haziran 2019

Bayram’dan kalan notlar var. Onları da bugün tamamlayalım. Zira yarından itibaren rutine döneceğiz.

Otoyollardaki trafik kazalarına değinmeyeceğim. Yazılanların çizilenlerin hiçbir işe yaramadığını gördüğüm için, ben o defteri çoktan kapattım.

Öbür notlara geçiyorum.

***

Partilerin bayramlaşmaları o kadar sahteydi ki, bayramlaşmaya hiç katılmayan partiler, bâri samimi gözüktü.

***

Açık açık ve cansiparâne muhalefet yapan kurumlar var, eyvallah.

Bir de öbürleri var:

Tarafsız gözükmeyi ince sanat haline getirmiş o takiyecilerin muhalefet biçimi daha etkili.

Haberiniz olsun.

***

Ankara seçiminde Ankaralılık mühimdi... Nitekim Mansur Yavaş, hep Ankaralılığını öne çıkardı.

İstanbul’un ise İstanbulluluk diye bir derdi yok. Belediye Başkanı’nı Anadolu İnsanı belirleyecek... Seçen de Anadolu İnsanı olacak, seçilen de.

***

Unutmayalım.

Avukatlara yeşil pasaport...

Lakin bunu eleştiren avukatlar gördük.

Bütün derdiniz bu olsun...

Yahu mecbur değilsiniz ki, yeşil pasaportu ister al, ister alma. Yine eski pasaportunu kullan beyim.

Cezası yok ki...

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