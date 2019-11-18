Türkiye son söyleyeceği sözü şimdiden söyledi:
- Suriye’den öbür ülke askerleri çıkmadan
ben çıkmam.
Vallaha ağzına sağlık.
İsterlerse işgalci desinler. (Zaten diyorlar)
- Velev ki işgalciyim.
Değilim ama bu kadar haydutun arasında bir ben mi beyefendi kalacağım?
- Çıkmıyorum.
Fikir zikir
ABD’li senatör soruyor:
- Size Amerika mı düşman, yoksa Rusya mı?
Gerçi cevabını aldı ama dervişin fikri neyse zikri odur.... Kafası hep düşmanlık’ta... “Size hangisi dost” diye sormak aklına gelmiyor.
Hiç değilse şunu soraydı:
- Hangisine güvenirsiniz? Amerika’ya mı Rusya’ya mı?
En kolay soru.
Bizimkiler de cevap olarak koro halinde demeliydi ki:
- Kuzey Kore’ye, ikinizden de daha fazla güveniriz.
Ne Kore’si yahu?
- Kaypak Fransa’ya bile daha çok güveniriz.
İşte böyle bazen kendi kendime konuşurum ben.
5. Madde
NATO ülkelerinden herhangi biri, yarın öbürgün herhangi bir saldırıya uğrarsa, NATO’dan
hiç medet ummasın.
Türkiye’nin uğradığı
vefasızlık, hatta kalleşlik,
diğer üye ülkelere ders olsun.
5. Madde sadece palavradır. NATO hiç değilse o maddeyi feshetmeli.
Kalan kırıntılar
Türkiye son söyleyeceği sözü şimdiden söyledi:
- Suriye’den öbür ülke askerleri çıkmadan
ben çıkmam.
Vallaha ağzına sağlık.
İsterlerse işgalci desinler. (Zaten diyorlar)
- Velev ki işgalciyim.
Değilim ama bu kadar haydutun arasında bir ben mi beyefendi kalacağım?
- Çıkmıyorum.
Fikir zikir
ABD’li senatör soruyor:
- Size Amerika mı düşman, yoksa Rusya mı?
Gerçi cevabını aldı ama dervişin fikri neyse zikri odur.... Kafası hep düşmanlık’ta... “Size hangisi dost” diye sormak aklına gelmiyor.
Hiç değilse şunu soraydı:
- Hangisine güvenirsiniz? Amerika’ya mı Rusya’ya mı?
En kolay soru.
Bizimkiler de cevap olarak koro halinde demeliydi ki:
- Kuzey Kore’ye, ikinizden de daha fazla güveniriz.
Ne Kore’si yahu?
- Kaypak Fransa’ya bile daha çok güveniriz.
İşte böyle bazen kendi kendime konuşurum ben.
5. Madde
NATO ülkelerinden herhangi biri, yarın öbürgün herhangi bir saldırıya uğrarsa, NATO’dan
hiç medet ummasın.
Türkiye’nin uğradığı
vefasızlık, hatta kalleşlik,
diğer üye ülkelere ders olsun.
5. Madde sadece palavradır. NATO hiç değilse o maddeyi feshetmeli.