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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kalan kırıntılar

18 Kasım 2019

Türkiye son söyleyeceği sözü şimdiden söyledi:

- Suriye’den öbür ülke askerleri çıkmadan

ben çıkmam.

Vallaha ağzına sağlık.

İsterlerse işgalci desinler. (Zaten diyorlar)

- Velev ki işgalciyim.

Değilim ama bu kadar haydutun arasında bir ben mi beyefendi kalacağım?

- Çıkmıyorum.

Fikir zikir

ABD’li senatör soruyor:

- Size Amerika mı düşman, yoksa Rusya mı?

Gerçi cevabını aldı ama dervişin fikri neyse zikri odur.... Kafası hep düşmanlık’ta... “Size hangisi dost” diye sormak aklına gelmiyor.

Hiç değilse şunu soraydı:

- Hangisine güvenirsiniz? Amerika’ya mı Rusya’ya mı?

En kolay soru.

Bizimkiler de cevap olarak koro halinde demeliydi ki:

- Kuzey Kore’ye, ikinizden de daha fazla güveniriz.

Ne Kore’si yahu?

- Kaypak Fransa’ya bile daha çok güveniriz.

İşte böyle bazen kendi kendime konuşurum ben.

5. Madde

NATO ülkelerinden herhangi biri, yarın öbürgün herhangi bir saldırıya uğrarsa, NATO’dan

hiç medet ummasın.

Türkiye’nin uğradığı

vefasızlık, hatta kalleşlik,

diğer üye ülkelere ders olsun.

5. Madde sadece palavradır. NATO hiç değilse o maddeyi feshetmeli.

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