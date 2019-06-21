31 Mart öncesi / sonrası diye bir ayırım yok... Kampanya süreci bir “bütün”dür.
Uzatmaya giden maç gibi.
Nefesinizi ona göre ayarlayacaksınız...
***
Her iki aday da toplum tarafından dikkatle izlendi...
Kurcalanmadık yerleri kalmadı. Sıkı bir sınavdan geçtiler.
İkisinden başkası olmadığı için hep de göz önündeydiler.
***
Ekrem Bey’in bıraktığı ilk intiba neydi?
- Kavga sevmeyen, sakin bir adam.
Öyle ki, sinirlerini aldırmış gibi bir hali olduğu söylendi.
Bir süre iyi de götürdü doğrusu.
“Kucaklama”yla karışık iyi bir rüzgar yakaladı.
***
Lakin nefesini herhalde iyi ayarlayamamış olacak ki, yarışın sonuna doğru hızı kesilmiş gözüküyor...
Daha da önemlisi:
Sinirleri alınmış adam izlenimini kaybediyor.
***
Dün kendi açıkladı:
Pazara kadar hiçbir televizyona çıkmayacakmış. Yani, ortalarda gözükmeyecek.
Bence iyi edecek.
Yeni bir hata yapmaktansa, eve kapanmakta fayda var.
***
Binali Bey’e gelince.
Verdiği hizmetler hepimizin malûmu.
Onu yeni tanıyor değiliz. Ama ille bir şey söylemem gerekiyorsa: Asıl sinirleri alınmış adam odur bence.
Kalan izler
31 Mart öncesi / sonrası diye bir ayırım yok... Kampanya süreci bir “bütün”dür.
Uzatmaya giden maç gibi.
Nefesinizi ona göre ayarlayacaksınız...
***
Her iki aday da toplum tarafından dikkatle izlendi...
Kurcalanmadık yerleri kalmadı. Sıkı bir sınavdan geçtiler.
İkisinden başkası olmadığı için hep de göz önündeydiler.
***
Ekrem Bey’in bıraktığı ilk intiba neydi?
- Kavga sevmeyen, sakin bir adam.
Öyle ki, sinirlerini aldırmış gibi bir hali olduğu söylendi.
Bir süre iyi de götürdü doğrusu.
“Kucaklama”yla karışık iyi bir rüzgar yakaladı.
***
Lakin nefesini herhalde iyi ayarlayamamış olacak ki, yarışın sonuna doğru hızı kesilmiş gözüküyor...
Daha da önemlisi:
Sinirleri alınmış adam izlenimini kaybediyor.
***
Dün kendi açıkladı:
Pazara kadar hiçbir televizyona çıkmayacakmış. Yani, ortalarda gözükmeyecek.
Bence iyi edecek.
Yeni bir hata yapmaktansa, eve kapanmakta fayda var.
***
Binali Bey’e gelince.
Verdiği hizmetler hepimizin malûmu.
Onu yeni tanıyor değiliz. Ama ille bir şey söylemem gerekiyorsa: Asıl sinirleri alınmış adam odur bence.