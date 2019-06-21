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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kalan izler

21 Haziran 2019

31 Mart öncesi / sonrası diye bir ayırım yok... Kampanya süreci bir “bütün”dür.

Uzatmaya giden maç gibi.

Nefesinizi ona göre ayarlayacaksınız...

***

Her iki aday da toplum tarafından dikkatle izlendi...

Kurcalanmadık yerleri kalmadı. Sıkı bir sınavdan geçtiler.

İkisinden başkası olmadığı için hep de göz önündeydiler.

***

Ekrem Bey’in bıraktığı ilk intiba neydi?

-Kavga sevmeyen, sakin bir adam.

Öyle ki, sinirlerini aldırmış gibi bir hali olduğu söylendi.

Bir süre iyi de götürdü doğrusu.

“Kucaklama”yla karışık iyi bir rüzgar yakaladı.

***

Lakin nefesini herhalde iyi ayarlayamamış olacak ki, yarışın sonuna doğru hızı kesilmiş gözüküyor...

Daha da önemlisi:

Sinirleri alınmış adam izlenimini kaybediyor.

***

Dün kendi açıkladı:

Pazara kadar hiçbir televizyona çıkmayacakmış. Yani, ortalarda gözükmeyecek.

Bence iyi edecek.

Yeni bir hata yapmaktansa, eve kapanmakta fayda var.

***

Binali Bey’e gelince.

Verdiği hizmetler hepimizin malûmu.

Onu yeni tanıyor değiliz. Ama ille bir şey söylemem gerekiyorsa: Asıl sinirleri alınmış adam odur bence.

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