Kadro tamam

Reks Tillerson’un sonu, bana sürpriz gelmedi. Askeri vesayet altındaki ABD siyasetine Tillerson zaten hiç yakışmıyordu. Esasen o bir Amerikalıya da benzemiyordu.

Amerikan Tiyatrosu’nda, bir Mike Pompeo eksikti. O da geldi, şimdi kadro tamamlandı.

Siz hâlâ Münbiç Müzakereleri ne olacak diye soruyorsunuz, değil mi? Haklısınız. Devlette devamlılık diye bir kural vardır ama ciddi devlet’te vardır o.

Sınır ötesi

Hendekler, tüneller, sığınaklar, yeraltı yaşam bölümleri...

Bunlar, dağdaki eşkıyanın becereceği işler değil. Hangi alet ve edevatla? Hangi vinç ve makineyle? Hangi demir çelik ve çimentoyla bunları yapacaklar?

İmkansız.

Patron belli: NATO A.Ş.

Bu seri inşaatın harcında, her NATO ülkesinin hakkı mahfuzdur.

Aday

Buldum... CHP için iyi bir Cumhurbaşkanı adayı buldum.

Hem de kadın.

Selin Sayek Böke.

Gerçi boykot yanlısıdır ama Kılıçdaroğlu isterse onu ikna eder. Sınıfın en yaramaz çocuğunu öğrenci temsilcisi yapmazlar mı?

Bu, daha da ileri bir tercih:

Kazanırsa zafer Kılıçdaroğlu’nun... Kaybederse, zafer iyice Kılıçdaroğlu’nun... Daha ne olsun?

Halit abi

Çok sevdiğim saydığım bir hocamı kaybettim...

Halit Deringör, Türk Spor Tarihi’nin unutulmaz yıldızı.

Bana yazdığı son mektubu Coşkun Türk’le birlikte okumuştuk. O mektupta sanki veda ediyordu.

Nur içinde yat hocam.