Şehit anneleri, hep başörtülü. Gazi anneleri, hep başörtülü. Mehmetçiği öpüp yolcu eden, karşılayan, yemek yapıp sınır karakollarına götüren anneler, hep başörtülü.

İşte eli öpülesi o anneler, bundan 11 yıl öncesine kadar Çankaya Köşkü’ne sokulmuyordu. “Kamu alanı” denilen her yer onlara yasaktı.

Çocuklarının mezuniyet törenine bile gidemediler. İçeri alınmadılar.

Niçin?

Başörtülü oldukları için.

OY’A TAHVİL

Askeri başarı, hükümete puan getiriyorsa, terörle mücadele’den vaz mı geçelim?

Bu mantığa göre:

Nükleer santral gibi işlere hiç kalkışmayalım, dünyanın en büyük havaalanını inşa etmeyelim. Çünkü hükümete puan getirir.

Yollar, köprüler, barajlar, metrolar, tüneller falan yapmayalım. Çünkü hükümete puan getirir.

Şehir hastanelerinden vazgeçelim. Çünkü sağlık hizmetleri hükümete puan getirir, öyle mi?

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Yahu, her iktidar, yaptıklarıyla övünür, her muhalefet de “ben daha iyisini yaparım” der, halkın karşısına ikisi de böyle çıkar ve oy ister. Seçim bunun için vardır. Bütün demokrasilerde durum budur.

Hiçbir başarı ya da hiçbir icraat, hiçbir hizmet, aman ha, oy’a tahvil edilmesin diye seçim kanununa şerh mi koyalım?

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Esasen Mahmut Tanal, daha da kestirmeden gitti. Belediye Başkanlığı’na adaylığını açıklarken Tanal İstanbul sloganıyla çıktı yola... Buyrun bakalım. Çılgın proje denilen Kanal İstanbul’un alternatifi Tanal İstanbul’dur, haberiniz olsun. Siz Tanal yerine Sanal da diyebilirsiniz.